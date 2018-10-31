「零負評女神」林依晨：稱讚不真實

2018年10月31日 20:59 中時 洪秀瑛

林依晨。（《Bella儂儂》提供）

林依晨。（《Bella儂儂》提供）

林依晨接受新一期《Bella儂儂》雜誌訪問，提到身為公眾人物，自然會被媒體及群眾貼上許多標籤，「網友的評價對我來說就像是吃一條魚，你一定要想辦法把有營養的地方挑出來吃進去，會傷害你且沒有營養的魚刺就不要猶豫，直接吐出來！」她樂觀面對所有意見，這些給予她的評價，就像一面銅鏡般讓她不斷檢視自己的優缺點，「媒體給我的稱讚我會覺得不真實，因為絕對沒有人是完美的，只是我的缺陷跟缺點在工作上比較不容易被顯現」。

她用謙卑的態度加上溫暖笑容的回應，讓人感受到滿滿的能量，她不怕負面的批評，也虛心接受所有人給予的稱讚，「我覺得黑暗面大家都會有，但不必避諱或感到羞恥，因為那是非常正常的，那些事情不能牽扯到情緒，所以我很快就可以跳出來，從旁觀者角度去看我的負面情緒。」她的正向給人力量，而偶發的那些負面情緒，她則用演員的本能站在第三者的立場解譯所有事件，正因為冷靜沈著的個性，讓她能很快走出不好的思緒。

林依晨曾經生過一場大病，她被檢驗出腦下垂體蝶鞍部長了橢圓形囊腫，面對病痛她當機立斷，立即安排住院手術，「我覺得生命可以很強大但又同時非常脆弱，這不是我們可以掌握的，經過這件事後更會把握當下，更會把 To do list 上面的事情加速完成。」一場病只是她人生的一個小顛頗，走過後她反而更積極面對人生，並更堅定的將自己所設定的人生進度表完成，「環境保育吧，我發現這一年來我對於這件事情的糾結非常嚴重，但還在思考如何自我要求，也在想如何可以讓更多人可以理解環保的重要，並就自身能做到的範圍去調整」。

「我覺得人不管處於低潮或是高峰，都應該不停的前進，你的前進會告訴你不可以得意忘形，也不要妄自菲薄，更不能陷在糾結的情緒太久。」在國際獎項上依晨展現她絕佳的語文能力，不久前又考上了潛水執照，不管處於什麼階段，她都不斷吸收不同的養分，讓自己不停的茁壯，「認識另一半之後，他反而告訴我要停下來發呆思考，他說很多的重要的決定往往是在發呆的時候才會有答案。」依晨總將自己的人生排相當緊湊，直到遇見了與她攜手未來的另一半，才開始有所改變，先生緩急有速的生活步調，讓依晨重新審視生活，並決定休息一段日子，讓家庭成為自己的重心。

「不能一成不變，對生活一定要有所期待，面對我的家人能帶給他們生活上的熱情跟驚喜，不管是不是演員，生活都不應該變成非常機械化很理所當然的日常待辦事項。」日前決定要給自己一段長假的她，坦言假期裡希望能擁有自己的寶寶，這也是人生計畫的一環，正如她所說的，生活上她不希望一成不變，更希望能持續往前，相信在休息後的她，絕對能帶給熱愛她戲劇作品的人全然一新的感受。

(中時 )