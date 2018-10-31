《延禧攻略》「傅瓔CP」合體！吳謹言、許凱重現經典虐心台詞

許凱對著吳謹言重現劇中經典虐心台詞。（粘耿豪攝）

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吳謹言、許凱上《娛樂百分百》。（粘耿豪攝）
吳謹言、許凱上《娛樂百分百》。（粘耿豪攝）
吳謹言、許凱上《娛樂百分百》。（粘耿豪攝）
吳謹言上《娛樂百分百》。（粘耿豪攝）
許凱上《娛樂百分百》。（粘耿豪攝）

超夯宮廷劇《延禧攻略》，「傅瓔CP」台灣合體！「魏瓔珞」吳謹言與「傅恒」許凱31日中午分別從松山、桃園機場抵台宣傳，下午在八大電視合體，參加羅志祥（小豬）與愷樂主持的《娛樂百分百》錄影。兩人重現劇中經典虐心台詞，許凱對著吳謹言說：「瓔珞，這輩子我守著你已經守夠了，下輩子換你來守我好不好？」吳謹言則回：「好希望我曾經能聽到你說這句話！」許凱聽了噴笑問：「有這些台詞嗎？」

兩人一現身，愷樂就驚呼：「本人真的好瘦噢，又瘦又高！」小豬也誇吳謹言「又瘦又美」，接著表示：「這部戲影響了我身邊所有的工作人員，每次工作空檔，他們都在追劇，還都加入了VIP！」就連他後來自拍的「提桶」視頻也有高點閱率，他自嘲：「真不知道會這麼紅，紅到比我任一支MV還紅，以後我要多錄！」

許凱也自曝「小時候」就超級喜歡看《娛樂百分百》，小豬聽到「小時候」很敏感，許凱解釋「是初中、高中」的時候，小豬聽了笑說：「那時我也是初中、高中！」愷樂追問：「那時是我主持的嗎？」卻遭羅志祥嗆：「那時應該是我和小S主持的，妳不要在那攀關係啦！」讓吳謹言和許凱笑開懷。

小豬接著熱情推薦兩人收工後可以去逛夜市，又提醒他們：「逛夜市一定要很小心，因為你們太紅！」許凱不解地說：「怎麼個小心法？」小豬笑答：「不要穿古裝，低調一點！」眾人噴笑。

兩人來台正巧遇到萬聖節，《娛樂百分百》節目也邀請120位幸運粉絲進棚與偶像同樂，他們都發揮創意換上古裝參與錄影，看到攝影棚內有粉絲穿著黃袍，變身皇上，還自稱「朕」，瞬間逗樂兩位主角，當許凱看到有人戴著秦嵐劇中的皇后面具時，還開玩笑說：「還以為我姊在這呢！」

(中時 )

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