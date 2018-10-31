吃鍋就在實驗室 試管、燒杯、科學器皿搬上餐桌

2018年10月31日 21:20 中時 吳奕萱

美國安格斯牛胸腹，油脂含量較高，以清爽湯底涮煮起來，不油不膩。（美牛協會提供）

台灣人愛吃鍋，一年吃出超過300億元火鍋商機，如何創造差異化，成為各家業者的首要課題。美國肉類出口協會嚴選美國牛優良店家，篩選「玉米飼養無草腥味」、「嚴選分級品質把關」、「油花均勻滑順肥美」3大保證的美國牛肉。協會處長吳秋衡表示，台灣火鍋市場龐大，美國牛肉具有鮮甜風味，與穩定供應量兩大優勢，因此，預估美國牛火鍋肉片的銷售成長上看30～35%。

看準此波火鍋商機，這回協會又選出「食焱廠創意鍋物料理」，為了傳遞對料理的實驗精神，特別將店內環境打造成實驗室空間，將試管、燒杯、科學器皿全搬上桌，不論是裝在試管裡的新鮮蔬菜，還是盛裝在燒杯裡的火鍋佐料，都讓吃火鍋多了一層趣味性。

主廚推薦美國牛肉涮煮店內招牌的鴛鴦鍋，一次可享有清爽番茄湯底，與濃郁起司牛奶鍋的雙重風味。「美國安格斯牛胸腹」油脂含量較高，以清爽番茄湯底涮煮起來，不油不膩，可享受美牛原味的鮮嫩口感；而「美國安格斯翼板牛」，肉質極具彈性，瘦肉比例較多，口感十分紮實，適合以濃郁溫潤的起司牛奶湯底搭配享用，切成薄片的翼板牛肉，入鍋10秒後即可撈起，整片牛肉沾附著乳白色起司牛奶湯汁。

此外，最高價的「美國安格斯Prime牛小排」，肉質軟嫩且油花分布均勻，5釐米的厚切厚度，使涮煮後的牛肉口感更加飽滿且入口即化。

(中時 )