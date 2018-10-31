蔡康永暖心支持同志社群 鄭靚歆與女友放閃

2018年10月31日 21:19 中時 洪秀瑛

距離公投倒數不到30天，婚姻平權大平台直播節目《名人來Call Out》日前在節目上Call Out知名主持人蔡康永，一度讓節目觀看人次突破新高。蔡康永談及近期反同方對同志抹黑、造謠：「最醜惡說法紛紛出籠，就像感冒時看到病毒長這樣，下次就知道還是這些樣子，大家一起加油。」

蔡康永10多年前已公開出櫃，他接受Call Out時表示，同志朋友們可以邀長輩們一起看導演李安的電影《囍宴》， 這是個溝通管道，鼓勵同志朋友現階段已跨出前幾步，「這件事終於不用再成為鬼故事一樣，大家看到同志活生生在你的生活，有可能是你的同事、你的朋友、你的小孩，給自己加油打氣，終會看到隧道盡頭的亮光」。蔡康永也向同志喊話打氣：「不論結果為何，每年都發出足夠大的聲量，都會留下痕跡。」

導演王小棣曾與伴侶相守相伴28年，一向以實際行動支持婚姻平權，不僅在金鐘獎上別上彩虹徽章，也在執導最新戲劇《20之後》帶入同志元素，希望透過開啟對話，鼓勵大家一起加油。劇中描述年輕人的未知與傻勁，王小棣大方分享青春故事，他在小學時曾迷戀過漂亮女老師，當家裡有漂亮阿姨來訪時更會心花怒放，笑說：「那時候覺得好開心、好快樂！」

電視劇《20之後》的年輕演員鄭靚歆已出櫃，節目中Call Out給她女友的媽媽，王媽媽相當支持婚姻平權，「小孩子遇到喜歡的人，快樂平安我就滿足，愛是自由的，愛他（她）所愛、選他（她）所愛，如果我不替他們出聲，誰來幫我的小孩？我的先生也很支持。」王媽媽一席話感動網友，鄭靚歆也驕傲地高喊：「我的岳母。」隔空對女友Grace甜蜜放閃。

婚姻平權大平台期望以《名人來Call Out》直播鼓勵支持婚姻平權或中立的朋友起身投票，如何軟化不支持的親友，直播結束前也有對話小撇步教導簡單話術，讓對話變得更容易。期望關心婚姻平權、性別平等教育的台灣人民，在11月24日返鄉投下兩好三壞，一同讓愛圓滿、站在愛的這一邊，投出台灣的幸福未來。

(中時 )