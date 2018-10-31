學生暴動！老師主動通知甭趕作業了 先回顧金庸武俠小說

一代武俠大師金庸去世，有老師要學生不用趕寫作業，先去回顧大師的武俠小說。（資料照／香港貿發局提供）

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中時電子報

當學生就怕作業寫不完，交不出來，不過，今天確有所大學的老師主動通知學生，作業可以晚一陣子再交沒關係，原因是紀念一代「武俠大師」金庸辭世，這位老師說，把時間留下來悼念大師，回顧一下他的作品。

金庸的武俠世界裡，留下多部膾炙人口的著作，《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《笑傲江湖》、《神鵰俠侶》等都是耳熟能詳的作品。

據《澎湃新聞》報導，微博裡說，武漢大學的劉岩老師今天給學生發了封E-MAIL，內容讓人非常動容，他說，他的學生交作業時間都可以暫擱一邊，晚點再交，其中一個理由就是金庸去世。他說，「還有什麼理由讓你們在此時此地做作業呢？用這餘下來的時間，回顧一下金庸老先生的江湖吧。」

劉岩老師在郵件中說，金庸離世很可能是整個2018年離世的中國人中影響最大也最深遠的人。他推崇金庸的人生百年也是千年來中國最為跌宕起伏、波瀾壯闊的百年。

他比喻金庸用一個個故事讓無數現代的中國人最直觀地體認到「中國」。無數人、無數次閱讀這些文字於嬉笑怒駡、潸然淚流間，默默然將「中國」二字扛在自己的肩上、刻在自己心中。

江湖中不滅的傳說，傳承著「中國」的過去、現在和未來也讓每一個「中國人」能縱情天地、相忘於江湖。

學生們看到劉老師的這封電子郵件都非常興奮，有人是高興不用急著趕寫作業；有人說，想必劉老師一定是金庸武俠小說的粉絲。不過，有多少學生會的真的將擱置一旁，認真「回顧」金庸的武俠小說，沒人敢保證！

(中時電子報)

武漢大學主動通知學生作業可以遲交，先緬懷金庸的武俠小說全文。（取自網路）

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