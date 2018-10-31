超商炸雞複合店爭戰 全家、7-11北高搶市

7-11「21 TOGO」打造活力奔放的氛圍，除大面積的白色系襯托出整體空間質感，再搭配陽光黃及寶石藍兩種熱情色系。（7-11提供）

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全家韓式炸雞店中店，採取現點現做，提供正宗韓式炸雞風味，3月至今已連開5店，成功帶動單店業績成長1至2成。（全家提供）

超商複合店成長快速，7-11今（11月1日）在高雄發表全新複合店型「坎城門市」，首次結合運動「BEING fit」、麵包「烘焙概念」，及烤雞「21TOGO」三種型態，展開與便利商店加乘的經營模式，門市營業面積達125坪，是目前全台最營業面積最大的複合店。

高雄坎城門市引進烤雞速食連鎖「21PLUS、21風味館」服務模式，正式發表統一集團全新品牌「21TOGO」；「烘焙概念店」也以全新風格亮相，打造超商麵包專門店；「BEING fit」首次進軍高雄，開拓全新健身商機。

21PLUS、21風味館以烤雞稱霸市場，7-11將香草烤半雞、香草烤雞腿、香脆炸雞、薯霸等明星商品導入門市販售，也有為女性推出的黃金烤地瓜、蒜香烤蔬菜、香燻雞翅，整體品項數達9種，單點價格在39~199元，還可加20元或65元升級為套餐，滿足正餐多元選擇。

今年已開設5家炸雞複合店的全家便利商店表示，看好座位經濟，今年3月起引進韓國店數最多的炸雞品牌，推出「全家 X bb.q CHICKEN韓式炸雞店中店」目前已開出高雄新樂店、台中烏日火車頭店、台北林慶店、新店慶民店，及板橋板農店共5店，提供8種炸雞套餐，及韓式炸年糕等副食供民眾選擇。

全家表示，店內炸雞主打沾醬、炸粉、炸油全由韓國直輸，現點現做，位於新北市板橋的首店，更創下30秒賣1份炸雞紀錄，黃金橄欖炸雞、秘製炸雞為店內的銷售雙冠王；9月份還引進一整隻全雞份量、可選擇2種口味做組合的「bbq半半炸雞」，及韓國海外獨家、用獨門煎烤洋蔥醬與蒜酥顆粒製成的「驚奇炸雞」，提供民眾最新的韓式風味。

(中時 )

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