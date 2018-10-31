中油95無鉛理賠加碼改成「賠償二倍」 新增匯款退費、假日也受理

2018年10月31日 21:37 工商 彭暄貽

中油宣布調整「95無鉛汽油銅片測試超過標準理賠處理要點」部分內容，理賠方式改為「賠償二倍」，不需回原加油站辦理銷貨退回及折讓，且折讓新增現金匯款退款機制，至於受理加油站也從原本80個加油站增加到112個加油站，申辦時間除延長到晚間8時，加油站也增加假日受理。

中油表示，理賠金額除原儲值於中油捷利卡外，增加以電匯方式辦理。現在不管發票有無打統編，且不論現金儲匯或捷利卡，只要到指定地點填理賠申請書及檢具發票，都會在7個工作天內完成賠償。理賠受理時間至明年6月底，為期長達8個月。

針對民眾反映發票正本遺失，中油回應，只要遺失發票於受理期間沒有被人拿來申請理賠過，且遺失發票是以信用卡交易者，可持當筆交易簽單，或向信用卡公司取得交易佐證資料後申辦，但申辦時間要延後到明年7月1日至7月31日為止。

中油強調，為避免消費者現場填寫理賠申請書致排隊久候，中油建議民眾可先至官方網站「95無鉛汽油銅片測試超過標準處理專區」列印理賠書先填寫完整，黏貼証明文件並簽名後至指定加油站申請，也先上網登打理賠申請單內的基本資料，提供給受理單位加速審核流程。

為避免人車壅塞，耗費時間，建議可參考車牌號碼最後1碼阿拉伯數字，依下列日期到站申辦：數字0跟1建議11月上半月申辦。數字2跟3建議11月下半月申辦。數字4跟5建議12月上半月申辦。數字6跟7建議12月下半月申辦。數字8跟9建議01月上半月申辦。

(工商 )