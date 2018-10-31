美海軍終極武器：裝備SM-6飛彈的超級大黃蜂

2018年10月31日 21:33 中時電子報 盧伯華

圖中是目前正在挪威進行演習的美國海軍杜魯門號航空母艦，甲板上的F/A-18超級大黃蜂戰機正預備出任務。F/A-18如果改良為適形油箱，就可不必如圖中的戰機掛載這麼多的副油箱，也因此能加掛遠程飛彈。（圖／美國海軍）

美國海軍最近為F/A-18超級大黃蜂爭取到經費換裝適形油箱之後，由於新油箱低風阻與大容量，F/A-18的戰鬥半徑大幅擴增，而且還能空出兩個武器掛架。如此一來，超級大黃蜂如果再配備SM-6多功能飛彈做為遠程攻擊武器，將可以重拾F-14雄貓(Tomcat)戰機退役後所失去的遠程攔截能力。而SM-6多功能飛彈改裝的風險低、成本少，非常值得美國海軍認真考慮。

美媒《國家利益》一篇分析文章指出，美國海軍自2006年雄貓戰機從航空母艦甲板上退役後，就缺乏長程攔截機來阻截載有巡航導彈敵機。冷戰結束後，能部署巡航導彈轟炸機的國家極少。但近幾年情勢有了變化，能發射巡航導彈的中國轟-6K轟炸機威脅日增，美國海軍必須擁有可以在敵機未發射巡航導彈之前便予以擊落的長程攔截機。目前掛載3個外部油箱與6枚AIM-120D中程空對空飛彈的超級大黃蜂，其作戰半徑約640公里，這比起雄貓戰機加鳳凰(Phoenix )飛彈的防禦範圍小了許多。

美國海軍目前可以有兩種方式來解決這個問題，一是新改款的第3批次超級大黃蜂配備適形油箱，其次是將空出來的武器掛架裝備4枚SM-6飛彈和6枚AIM-120D飛彈，如果再加掛一個外部備用油箱，其作戰半徑將可擴增為816公里。

目前由海軍使用的SM-6飛彈能夠攔截208公里範圍內的海面與空中目標，它彈體長約4.6公尺，重816公斤，因此可以容納在超級大黃蜂的4個武器掛架上。

此外，分析認為，在超級大黃蜂上進行SM-6 改裝不會太複雜，SM-6的前身SM-1也改裝為反幅射飛彈，不過SM-1大約花了兩年才改完，現在的SM-6則用軟件更新就能輕鬆完成。此一項目負責人賴納(Michael Ladner)上尉曾向海軍新聞網表示，SM-6用軟體升級就能添加多項新任務，還可以通過利用F-35戰機提供的目標數據配合海軍的數據鏈來擊空中目標，改裝後的SM-6可以一直服役到到2020年以後。

分析最後說，改裝的SM-6還有許多其他的優點，它的射程比AIM-120D更遠，4馬赫的速度能讓超級大黃蜂擁有更有效的反艦武器，還能在航母打擊群的反彈道飛彈防禦中扮演重要角色。總之，這種改裝風險很低、花費少，能有效擴增航母打擊群的空中優勢，應該盡快研究並認真看待。

(中時電子報)