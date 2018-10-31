雪霸國家公園保育國寶魚有成 合歡溪放流3000尾創紀錄

2018年10月31日 21:57 中時 巫靜婷

雪霸處首度與太管處跨域合作放流國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭，放流數量創歷史新高，期許結合當地社區力量的參與，將為國寶魚的保育工作帶來新的巔峰。（巫靜婷翻攝）

雪霸處首度與太管處跨域合作放流國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭，9、10、11月共放流3000尾，創歷史紀錄。（巫靜婷翻攝）

雪霸國家公園管理處經25年就地及移地保育，成功舒緩國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭面臨滅絕危機，於七家灣溪、羅葉尾溪、樂山溪等歷史棲息地，均有穩定且能健康成長的衛星族群，並在曾是歷史生存區的合歡溪再放流3000尾，期望達到鮭魚保育工作新巔峰。

目前達河川乘載量的流域有2處，為七家灣溪及羅葉尾溪。七家灣溪流域有健康穩定成長的鮭魚族群約3000到4000尾；羅葉尾溪約有1000尾，且其族群能自我繁衍。另樂山溪約200多尾族群，稍舒緩國寶魚滅絕危機。

但面對全球氣候變遷及高山農業發展影響，國寶魚生存棲地依舊破碎，並有基因均質化的問題，經1年評估，南投縣仁愛鄉的合歡溪類似七家灣溪天然條件，棲地多樣、水質良好、植被完整、昆蟲豐富的特性，且上游無農業開發汙染適合再度放流鮭魚復育。

位於太魯閣國家公園所轄範圍的合歡溪流域適合鮭魚生長的空間將近15公里，是七家灣溪的2倍長。2017年雪霸處首度與太管處跨域合作放流1000尾，經過1年後初步調查，生長良好，並在小嘆息灣發現即將產卵種魚。

今年加碼在上游的小嘆息灣、華岡水源地上游及下游放流，9月、10月放流2000尾，11月會再放流1000尾，共3000尾，創歷史紀錄。南投仁愛鄉的翠華社區國寶魚巡守隊積極加入放流及巡護的工作，期許結合當地社區力量的參與，將為國寶魚的保育工作帶來新的巔峰。

(中時 )