令妃娘娘是小吃貨！吳謹言吃到這台灣味喊「再來一碗」

吳謹言、許凱上《娛樂百分百》玩遊戲，開心吃不停。（八大）

友善列印
中時
吳謹言、許凱上《娛樂百分百》玩遊戲，開心吃不停。（八大）
吳謹言、許凱上《娛樂百分百》玩遊戲。（八大）

《延禧攻略》中飾演「魏瓔珞」的吳謹言，日前才被拍到爆瘦成皮包骨模樣，不過她來台第一天似乎就胃口大開，31日到台北的第一頓午餐，除了有八大準備的高檔台式便當，當品嘗到「芋頭米粉」時，她驚喜問：「好好吃！這是什麼啊？」接著又吃了第二碗。晚上與許凱一起上《娛樂百分百》直播與主持人羅志祥、愷樂玩美食九宮格遊戲時，也為了吃更多台灣美食，明明已經贏了可以結束遊戲，她卻故意輸，就為了想要繼續吃。

八大事前就先調查三位貴客想吃什麼台灣味，吳謹言說她最愛珍珠奶茶、大腸麵線及臭豆腐，結果第一天她的美食願望清單就統統都達成，八大還為他們的晚餐加碼胡椒餅、鼎泰豐小籠包等。羅志祥也特別準備自己從小吃到大、覺得好吃到號稱「吃了一次就會哭」、他心目中第一名的滷肉飯，招待遠來的貴客。

為宣傳《延禧攻略》，八大這次大手筆斥資200萬，邀請秦嵐、吳謹言、許凱三位主角訪台，三位藝人加隨行人員一行共16人訪台三天，每位藝人都有兩個保鏢隨行。秦嵐1日清晨將從洛杉磯飛到台灣與他們合體，中午三人合體逛故宮、晚上出席粉絲見面會，與兩位粉絲同歡。

(中時 )

藍綠中南部戰到55波 演藝圈爆怕… 編劇偷將明星寫進劇本！「好萊塢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。