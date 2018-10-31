令妃娘娘是小吃貨！吳謹言吃到這台灣味喊「再來一碗」

2018年10月31日 21:37 中時 林淑娟

吳謹言、許凱上《娛樂百分百》玩遊戲，開心吃不停。（八大）

吳謹言、許凱上《娛樂百分百》玩遊戲。（八大）

《延禧攻略》中飾演「魏瓔珞」的吳謹言，日前才被拍到爆瘦成皮包骨模樣，不過她來台第一天似乎就胃口大開，31日到台北的第一頓午餐，除了有八大準備的高檔台式便當，當品嘗到「芋頭米粉」時，她驚喜問：「好好吃！這是什麼啊？」接著又吃了第二碗。晚上與許凱一起上《娛樂百分百》直播與主持人羅志祥、愷樂玩美食九宮格遊戲時，也為了吃更多台灣美食，明明已經贏了可以結束遊戲，她卻故意輸，就為了想要繼續吃。

八大事前就先調查三位貴客想吃什麼台灣味，吳謹言說她最愛珍珠奶茶、大腸麵線及臭豆腐，結果第一天她的美食願望清單就統統都達成，八大還為他們的晚餐加碼胡椒餅、鼎泰豐小籠包等。羅志祥也特別準備自己從小吃到大、覺得好吃到號稱「吃了一次就會哭」、他心目中第一名的滷肉飯，招待遠來的貴客。

為宣傳《延禧攻略》，八大這次大手筆斥資200萬，邀請秦嵐、吳謹言、許凱三位主角訪台，三位藝人加隨行人員一行共16人訪台三天，每位藝人都有兩個保鏢隨行。秦嵐1日清晨將從洛杉磯飛到台灣與他們合體，中午三人合體逛故宮、晚上出席粉絲見面會，與兩位粉絲同歡。

(中時 )