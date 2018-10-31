苗縣府表揚優秀技能青年 新住民創業成亮點

2018年10月31日 21:57 中時 巫靜婷

苗栗縣政府接見表揚107年度新住民女性創業加速器計畫之創業規畫提案競賽獲獎的新住民朋友，鼓勵其善用自身文化背景優勢創業有成。（巫靜婷攝）

107年度新住民女性創業加速器計畫之創業規畫提案競賽，由來自越南的高清春（左）及印尼的房曉賢（右）獲獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府31日舉辦優秀青年表揚活動，縣長徐耀昌接見第48屆全國技能競賽、全國中小學科展獲獎青年及107年新住民女性創業加速器計畫之創業規劃提案競賽獲獎的新住民朋友，鼓勵其掌握「一技在身、希望無窮」的精神。

為鼓勵新住民朋友善用原生背景文化來創業，婦女促進發展基金會辦理「新住民女性創業加速器計畫」，2件提案分別由越南的高清春及印尼的房曉賢獲獎。

新住民高清春以「青春髮藝．新住民互助」榮獲努力獎及15萬元創業基金，房曉賢則以「曉賢的店．印尼辣魚干」獲特別獎及10萬元創業基金，皆由苗栗縣V.I.P姊妹展藝抒情互助協會與勞青處共同輔導協助創業。

另表揚第48屆全國技能競賽獲獎的青年學子，聯合大學、苗栗農工、大湖農工、君毅高中在不同職類皆有優異的表現，其中苗栗農工賴佳彥奪得電器裝配室內配線職類銅牌，除獲得國手選拔資格更取得保送國立科大的資格。

2組參加全國中小學科展的團隊，分別以作品「這週十萬芬多精了沒」及「吹的涼涼、省得多多」獲得農業與食品學科第3名及環境科學科佳作，皆是繼全國高中職科展竹苗區分區賽後，再於全國賽中獲得肯定。

縣長徐耀昌表示，現今的社會不再一味追求高學歷，擁有一手好技能，反而能展現與眾不同的競爭力，無論是青年還是新住民善用自己的優勢，在創業或就業中，絕對能勇闖出一片天空。

(中時 )