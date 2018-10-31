候選人變身科學小飛俠 拜票超吸睛

2018年10月31日 22:02 中時 徐養齡

新竹市議員候選人賴稟豐打扮成科學小飛俠拜票，造型吸睛。（徐養齡翻攝）

適逢萬聖節，新竹市北區市議員候選人賴稟豐搭上風潮，搭配抽籤號次1號，以《科學小飛俠》「一號鐵雄」裝扮，在各大路口揮手拜票，不僅成為話題，人氣也加分不少，「期待以正義的形象讓人『信賴稟豐』！」

賴稟豐出身基層，歷練豐富，2014年擔任新竹市長林智堅競選辦公室主任，成功贏得選戰，創造「百日奇蹟」，之後擔任市長辦公室主任，不僅是林智堅最佳戰友，更獲立法委員柯建銘盛讚為「物超所值」的北區候選人。

近來賴稟豐以「一號鐵雄」現身街頭，經典動畫主角造型一出，在各大路口中吸引民眾目光，不少民眾也豎起大拇指比出「1號」為他加油。

賴稟豐說，鐵雄造型站路口拜票時，常有民眾熱情應援，甚至上前大聊「動畫經」，分享兒時青春回憶，還有年紀相仿、同屬「三明治世代」的年輕爸爸，跟孩子介紹科學小飛俠和一號鐵雄的故事。

「《科學小飛俠》是童年的美好回憶，一號鐵雄也是所有男孩第一個英雄偶像」賴稟豐說，一號鐵雄是正義的化身，充滿決斷力與領導力，個性堅持，值得信賴。

賴稟豐說，這次他以新人身分參選，面對年底激烈的選舉硬仗，他以科學小飛俠中最硬派的角色一號鐵雄自詡，希望能以正面形象、具體政見得到選民信賴，將以深蹲基層15年的豐富資歷，用新創政治帶給北區選民最好的服務，「希望民眾以後看到我，就想起一號鐵雄，『信賴稟豐』！」

(中時 )