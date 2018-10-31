普悠瑪調查 納入列車曲線傾覆臨界分析

2018年10月31日 21:44 中時 張理國

為釐清普悠瑪事故主因，「1021鐵路事故行政調查小組」兵分兩路，小組召集人吳澤成再度前往事故現場勘查，另為釐清新馬站彎道臨界速度，也同時舉行「列車曲線傾覆臨界速度分析研討會」，後續將洽請專家就列車的不同傾斜情況及車速等進行列車出軌情境電腦模擬分析，以利輔助驗證調查結果。

調查小組召集人吳澤成政務委員為更進一步瞭解實地狀況，今天再次至新馬車站勘查事故現場及設備損壞情形，據了解，吳澤成在勘查後發現，列車車輪脫離軌道的點，發生在直線進入彎道的切線點，也就是入彎後20公尺處才脫離，與先前資料吻合；另外他也去勘查軌道插入車廂的詳細情形，確認插入車廂的是旁邊的軌道，並非行駛的軌道，被插入的車廂是在出軌後才插入。

另外，調查小組今日也邀集軌道專家學者召開列車曲線傾覆臨界速度分析研討會，就路線半徑、超高、現場環境以及車輛重心高度、列車傾斜效能等進行討論，並參考日本出軌事故案例計算傾覆臨界速度，依研討意見修正公式後將計算結果提供調查小組參考。另後續將洽請專家就列車之不同傾斜情況及車速等進行列車出軌情境電腦模擬分析，以利輔助驗證調查結果。

調查小組表示，今天已完成第二輪包括站長、調度員、檢查員及資深司機員等11位人員訪談，進一步瞭解同仁對於普悠瑪列車運作、ATP功能、列車故障排除及事故路段行車特性等相關程序及操作情形。

此外， 持續解讀TCMS(列車控制監控系統)、ATP及主風泵相關資料，持續辦理與車前CCTV影像資料、通聯紀錄及人員訪談紀錄交叉比對；後續將洽國內專業單位協助辦理CCTV影像軌道運動分析，以確認列車行駛穩定狀況及傾斜裝置作動情形。

(中時 )