新竹縣長照管理中心拓點 前進溪南

2018年10月31日 21:59 中時 邱立雅

新竹縣長期照顧管理中心總站自2003年10月在竹北成立至今，提供長期照顧單一服務窗口，為因應長照需求人口逐年增加，於台大醫院竹東分院設置「新竹縣長期照顧管理中心竹東照管分站」，撥用5名照管人員到竹東，增加服務效率，未來衛生局更計畫逐步拓點至尖石、關西、五峰等地。

為配合長照10年計畫2.0政策，實現在地老化，提供居家、社區到住宿式照顧及家庭支持性等多元服務，衛生局規畫今年度設置竹東照管分站及尖石照管分站，2019年設置關西照管分站、2020年設置五峰照管分站，逐年的設置照管分站，以提升照管中心分布密度。

衛生局長殷東成表示，按照人口比例分配，目前新竹縣有23名照管員，成立竹東分站後，將撥用5名照管人員進駐，受理民眾申請、資格審查、訪視評估、挖掘個案，依據個案需求研擬照顧計畫，進行在地資源連結，提升區域性長照服務資源能量，增加服務輸送效率，使民眾獲得「可近性」的照管服務。

「成立分站提升了可近性與溝通效能。」台大醫院竹東分院院長詹鼎正解釋，過去僅有竹北總展，照管員全縣奔波，在交通上恐耽誤多時，成立分站後，距離拉近了，也讓民眾申請變得更為便捷，再者，溝通效能也大為增加，尤其辦公室設在台大竹東分院，隔壁就是台北榮民總醫院新竹分院，個案轉介變得十分方便。

「新竹縣長期照顧管理中心竹東照管分站」昨日在台大醫院竹東分院揭牌啟用，主要服務竹東、橫山、峨眉、北埔及寶山等5鄉鎮共61村里，長照需求人口約為2萬5072人，推估長照失能人口約為4476人，成立分站期待使長照失能者就近獲得妥善的關懷與照顧。

(中時 )