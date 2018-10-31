工研院用科技做公益 拉企業一起來

2018年10月31日 22:01 中時 邱立雅

近年社會關懷議題深受各界重視，工業技術研究院不落人後，2011年成立工研院社會公益委員會，於昨日舉辦第5屆「科技公益經驗分享交流研討會」，邀請清華大學科管院、瑞昱半導體、宏碁智通、技嘉科技等知名產學界與工研院研發團隊，一同分享如何運用科技投入公益服務，擴散科技人的愛心與能量。

為回饋社會，工研院以特有的科技創新力量為社會貢獻心力，工研院副院長彭裕民表示，推動社會專案的7年來，已累積60餘件跨領域技術應用服務、志工投入公益服務超過1萬8000人，並照顧約1400名弱勢偏鄉及原住民兒童，也衍生新創事業包括「水之源公司」、「究心公益科技」及「創淨科技公司」等社會企業。

此次研討會邀請4個熱心公益的夥伴，包括：清華大學榮譽講座教授史欽泰於清大發起的「預見科技桃花源」計畫。瑞昱半導體開發可偵測PM2.5的「空氣盒子」。宏碁智通分享智慧交通與社福結合案例，透過身分辨識、金流、及物聯網等技術，提高政府對偏鄉公車路線補助的效益掌握，讓社福補貼更具效率；技嘉科技打造「G-HOME技嘉永續生態屋頂」，在產品中導入友善環境材質，期有助於減緩都市熱島效應。

「用科技做公益，讓台灣更美麗。」工研院社會公益委員會主任委員羅達賢表示，連續5年舉辦科技交流分享會以來，已成功喚起各界人士對科技做公益的關注，吸引更多熱心的企業夥伴、社福團體，有效地整合彼此的資源，讓科技的力量可以造福更多需要幫助的人。

(中時 )