工研院用科技做公益 拉企業一起來

工業技術研究院社會公益委員會舉辦第5屆「科技公益經驗分享交流研討會」，擴散科技人的愛心與能量。（邱立雅翻攝）

友善列印
中時
邱立雅

近年社會關懷議題深受各界重視，工業技術研究院不落人後，2011年成立工研院社會公益委員會，於昨日舉辦第5屆「科技公益經驗分享交流研討會」，邀請清華大學科管院、瑞昱半導體、宏碁智通、技嘉科技等知名產學界與工研院研發團隊，一同分享如何運用科技投入公益服務，擴散科技人的愛心與能量。

為回饋社會，工研院以特有的科技創新力量為社會貢獻心力，工研院副院長彭裕民表示，推動社會專案的7年來，已累積60餘件跨領域技術應用服務、志工投入公益服務超過1萬8000人，並照顧約1400名弱勢偏鄉及原住民兒童，也衍生新創事業包括「水之源公司」、「究心公益科技」及「創淨科技公司」等社會企業。

此次研討會邀請4個熱心公益的夥伴，包括：清華大學榮譽講座教授史欽泰於清大發起的「預見科技桃花源」計畫。瑞昱半導體開發可偵測PM2.5的「空氣盒子」。宏碁智通分享智慧交通與社福結合案例，透過身分辨識、金流、及物聯網等技術，提高政府對偏鄉公車路線補助的效益掌握，讓社福補貼更具效率；技嘉科技打造「G-HOME技嘉永續生態屋頂」，在產品中導入友善環境材質，期有助於減緩都市熱島效應。

「用科技做公益，讓台灣更美麗。」工研院社會公益委員會主任委員羅達賢表示，連續5年舉辦科技交流分享會以來，已成功喚起各界人士對科技做公益的關注，吸引更多熱心的企業夥伴、社福團體，有效地整合彼此的資源，讓科技的力量可以造福更多需要幫助的人。

(中時 )

作家康原南投開講 滾動的移工詩… 孩童萬聖節想見漫威英雄黑豹 「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。