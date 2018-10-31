為不傷PU跑道練直排輪 國小選手接連「跪爬」進操場

2018年10月31日 22:09 中時 巫靜婷

為練習直排輪，怕破壞PU跑道，學童得跪爬進操場，令家長相當不捨。（巫靜婷翻攝）

31日縣議員邱鎮軍於議會指出，有家長向其投訴，小孩到建功國小練習直排輪，因怕破壞ＰＵ跑道常得跪爬進入操場，家長見此狀相當不捨，因而陳情議員要求縣府能新增專屬直排輪運動的場地。

照片中小選手身著全套直排輪裝備，以「跪爬」姿勢進入操場，家長目睹此景心疼不已，為遵守校方公告腳踏車、直排輪不得使用PU跑道，以免破壞跑道，且擔心遭其他運動民眾檢舉，小選手貪圖方便，只好跪著爬過去。

校長劉淑媛表示，看到小選手跪爬畫面讓人非常心疼，經了解是直排輪社團在周日或下課時段，未經許可在操場收費上課，校方並不知情，未來將要求依規定申請。

校方解釋，絕對沒有強迫選手用爬的穿越跑道，且來校運動的民眾或團體，只要不影響校安皆保持歡迎。

帶隊的張教練表示，當日有請學生脫鞋再步行進入國小操場練習，但學生貪圖方便就用跪爬方式進入，站在一旁的家長看到此況覺得有趣就拍照，沒想到會造成這麼大的誤會。

他另表示，建功國小有舊式的直排輪練習場地才會選在那練習，但同樣在那運動的部分民眾認為田徑場不適合直排輪練習出入，因此向校長反映是否能請他們另尋他處，才使得家長向議員陳情希望能在苗栗中、南區建立一個新式的直排輪練習場地。

邱鎮軍提出，議會後方大草坪為親子公園預定地，可納入直排輪運動場地供玩家與學童有個安心健全的練習環境練習。水利處長楊明鐃表示，已提計畫向營建署爭取在親子公園旁，增建2期直排輪場地，但營建署回覆先等親子公園1期完工再辦理。

(中時 )