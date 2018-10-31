編劇偷將明星寫進劇本！「好萊塢髒話王」看到秒飆三字經

2018年10月31日 22:17 中時 徐桐炘

有「好萊塢髒話王」之稱，以神盾局局長一角紅遍全球的山謬傑克森一向為大導們爭相合作的對象，他雖沒在《生命中的美好意外》海報上被列名，但意外現身在電影開場讓人超驚喜，原來編劇竟然因為太渴望由他擔綱新作重要角色，不經同意就先把山謬的名字寫進劇本，直到完成才邀約告知，讓山謬震驚以三字經霸氣回覆，獲得網友聲援讚爆！

導演坦言在創作之初就屬意山謬以本人形象出演旁白，然而直到他完成劇本後才敢開口邀請這位大咖是否願意特別演出，沒想到山謬立馬霸氣回應：「你他媽都把我名字寫進去了！我當然要演！」讓丹福吉曼受寵若驚，但也可以見得有多少明星都信賴他出手的劇本，只要有機會都希望能尬上一角，而山謬的大器表現也獲得網友讚賞，直呼：「有眼光！好劇本配好演員只是剛剛好！」

該片不只有山謬傑克森驚喜為電影開場，更以傳奇音樂歌神巴布狄倫（Bob Dylan）的歌曲貫穿頭尾，每一首都是經典中的經典，配上樸實的動人劇情讓觀眾超有共鳴：「這就是我的故事！」巴布狄倫一生獲獎無數，前年更榮獲諾貝爾文學獎，影響力遍及全球各界，編導丹福吉曼自己就是巴布狄倫的超級粉絲，而他也將女主角命名為「狄倫」，致敬這位歌壇神級前輩。11月2日全台上映。

(中時 )