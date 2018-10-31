金馬影展百場即將完售！宣布熱門片加場、公布影后神秘場

2018年10月31日 22:17 中時 徐桐炘

2018金馬影展於上週日在官網開放線上購票，開賣當天就有70場完售，加上即將完售場次更是超過百場，不少觀眾希望熱門影片可以加場，金馬影展除了和片商協調加映可能，也另外公布三部「神祕影片」，包括兩部由大滿貫影后茱麗葉畢諾許領銜主演的《非．虛構情事》和《黑洞迷情》，以及本屆坎城影后莎瑪耶雅莫娃主演的《小傢伙》，影迷可一睹影后們的精湛演技。

茱麗葉畢諾許繼《星光雲寂》後，再度與法國名導奧立維耶阿薩亞斯攜手新作《非．虛構情事》，角逐本屆威尼斯影展金獅獎。她和能導擅演的吉翁卡列飾演一對夫妻，藉由兩人的枕邊細語，展開一連串對當代社會的精彩辯證，絕對令影迷看得大呼過癮。

而在《軍中禁戀》法國名導克萊兒丹妮絲首度挑戰科幻題材的《黑洞迷情》中，茱麗葉畢諾許則化身成以繁衍人類生命為使命的激進女醫生，不僅在失序的太空中與羅伯派汀森互拚演技，更大膽全裸演出，完全展現影后級的百變演技。

哈薩克導演賽吉德沃茲佛繼獲得坎城影展「一種注目」單元大獎的《圖班嫁給我》，十年後藉著《小傢伙》（Ayka）再度叩關坎城，角逐金棕櫚，找來莎瑪耶雅莫娃飾演在莫斯科艱苦求生的移民女工，渾然天成的演技，詮釋女主角不向命運低頭的堅韌性情，獲得評審團主席凱特布蘭琪的高度讚揚，成為哈薩克首位贏得坎城影后殊榮的女星。

除了神祕影片，金馬影展也確定加映《大象席地而坐》、《我不是藥神》、《大紅燈籠高高掛》、《盜夢特攻隊》、《窺機警探偵查事件》、《金馬獎入圍短片A》等片，神祕影片及加映場都將於本週五（11/2）下午一點起於官網售票系統開賣，影迷千萬要把握購票機會。

(中時 )