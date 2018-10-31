萬聖節請小心！注意看完《夜驚》是否出現「紅眼睛」

《夜驚》龐德女郎歐嘉柯瑞蘭寇遇鬼，紅眼憔悴不敢睡。（牽猴子整合行銷提供）

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為了迎接萬聖節，每年必有應節電影，讓戲院變成人嚇人的好去處，由《陰兒房》、《鬼入鏡》製片團隊打造的最新恐怖電影《夜驚》，改編真人真事，把許多人生活中遭遇的「鬼壓床」搬上大銀幕，未知又無助的驚恐讓人怕到不敢睡。片商日前應景舉辦《夜驚》午夜驚嚇場，要大家在萬聖節前夕，看《夜驚》挑戰膽量極限！

在拍攝《夜驚》過程中，擔綱女主角的「龐德女郎」歐嘉柯瑞蘭寇也很擔心鬼壓床會不會真的找上她，所以做了很多心理建設，以免心靈脆弱時受到波及，「在拍攝《夜驚》的當下或是拍完結束後，我希望自己還有辦法安穩入眠、原本的生活作息不被影響，所以拼命告訴自己睡眠癱瘓症是真實的科學，而惡靈是不存在的。我必須不斷保護自己免於不必要的『鬼壓床』，不然真的發生的話會非常恐怖！」

參加《夜驚》午夜驚嚇場的觀眾從一開始的興奮緊張，隨著緊湊的劇情和難以預料的驚嚇畫面，整場坐立難安、甚至想轉身逃跑的觀影經驗全被記錄下來，彷彿與《夜驚》女主角歐嘉一同崩潰經歷「鬼壓床」，還有影迷說：「看完電影我就立刻照鏡子檢查自己的眼睛有沒有紅色記號！」

看電影《夜驚》嚇破膽，跑趴續攤壓壓驚，片商與知名水煙酒館 Everland Shisha Bar一同合作，推出了「千萬別入睡」限定聯名調酒，同時加碼祭出好康優惠，只要憑著《夜驚》電影票根即可免費獲得Shot一盤。該片本週五全台上映。

(中時 )

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