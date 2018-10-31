Tizzy Bac睽違五年開唱 練團感應已逝團員

Tizzy Bac將舉辦睽違五年的專場演唱會。(相知提供)

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Tizzy Bac睽違五年再度發行新專輯《知人》，也將在12月8日舉辦「Tonight, We’ll see, 我所深愛的你」新專輯演唱會，除了將完整呈現新專輯，也將重現經典作品。他們睽違五年沒舉辦專場演唱會，雖然少了團員哲毓，Tizzy Bac近日除了勤跑宣傳通告之外，也馬不停蹄的練團及開會，主唱惠婷說：「五年沒練團了，最近一次練團的時候隱約感覺到有人也在現場，也許是我們太想念哲毓了吧！」

Tizzy Bac為了闊別五年的專場演唱會專場，不忘和演唱會製作團隊設計了許多秘密「橋段」，但他們許久未站上舞台也有些緊張，擔心老歌迷會忘記他們之間的「哏」而讓現場一片尷尬。

他們新專輯在發行首日即躍上博客來當日銷售即時榜冠軍，當周也立刻攻佔好幾個銷售排行，首波曝光的新歌〈擱淺的鯨魚〉上線首日的觀看紀錄更立刻衝破10萬人次，讓許久未正式與歌迷相見的Tizzy Bac對於歌迷們的熱烈支持感到相當開心與感動，主唱惠婷表示：「謝謝大家的支持，我們繼續努力把音樂做好，才是保護哲毓留下來作品最好的方式。」

演唱會即將於12月8日在Legacy Max舉辦，門票11月7日於KKTIX及全台全家便利商店購買。

(中時 )

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