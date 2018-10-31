孩童萬聖節想見漫威英雄黑豹 「只差一天」網友全哭了

孩童萬聖節想見漫威英雄黑豹 「只差一天」讓網友全哭了（圖/翻攝自施景中 臉書）

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中時電子報

今天各地都有萬聖節裝扮活動，台大兒童病房也因此出現許多變裝人物，藉此想要逗樂小朋友們，但在一片歡樂中卻也有令人遺憾的故事。婦產科醫生施景中在臉書分享，有位病童是漫威英雄黑豹的粉絲，前些日子寫信給主辦單位，希望可以在這萬聖節活動中看到黑豹，但施景中難過地說，「今天黑豹來了，但小孩卻在昨天離開了，留給主辦單位無限惆悵」。

施景中醫師今天在臉書PO出許多萬聖節裝扮的照片，不過其中一則PO文卻有滿滿的洋蔥，許多讓網友看哭了。施景中提到，兒醫的一個病童是漫威英雄黑豹的粉絲，前些日子寫信給主辦單位，希望可以在這萬聖節活動中看到黑豹。不過令人遺憾的是，「黑豹今天來了，但小孩卻在昨天離開了，留給主辦單位無限惆悵」。

施景中惆說，「小朋友，不管你今天是不是在現場觀看，黑豹叔叔一樣奮力演出，當你就在他的面前。」最後，施景中有感而發，「人生苦短，請對你家人或至愛，要及時、好好地說出你的愛，不然你不知道有沒有機會再好好的說」。

文章一出，讓許多網友看哭了，紛紛留言「他會知道的！希望小孩的家屬節哀」、「令人惆悵的的消息…希望他到天堂可以看到黑豹！」、「鼻子酸酸的」、「本來看到照片很開心，然後看到內容3秒落淚」、「今天現場聽到醫生轉述,真的超難過的，扮演黑豹的人也一樣難過」。

(中時電子報)

「今天黑豹來了，但小孩卻在昨天離開了，留給主辦單位無限惆悵」。（圖/翻攝自施景中 臉書）
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