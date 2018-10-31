陳綺貞遭爆婚訊 戴戒指出面回應了

2018年10月31日 22:47 中時 蔡琛儀

陳綺貞擔任第24屆花旗聯合勸幕活動愛心大使。(聯合勸募提供)

陳綺貞擔任第24屆花旗聯合勸幕活動愛心大使。(聯合勸募提供)

陳綺貞31日出席第24屆花旗聯合勸募活動愛心大使記者會，她今年9月在上海春浪音樂節演出，被網友發現她手上除了裝飾用的戒指，左手無名指也戴著戒指，遭疑與愛情長跑17年的鍾成虎修成正果，她今否認結婚笑說：「那天是剛好買了個新戒指，只能戴在那裏，我現在還是陳小姐。」

她今日出席活動，右手中指上也戴著戒指，她表示該戒指已經戴了二十年之久，若真的有好消息一定會跟大家說。

陳綺貞近日雖忙著籌備12月將推出的新專輯和1月的出道20周年台北小巨蛋演唱會，仍不忘做公益，她透露自己十幾年來都會定期捐款，最近甚至有粉絲以她的名義認養一片森林，「我覺得把心力時間或金錢資源花在可以幫助土地或需要的人，比買貴重的禮物精品送我還有意義。」

陳綺貞日前赴法國巴黎拍攝專輯照，正巧遇到巴黎時裝周，雖然因工作無暇去看秀，但也因此在路上看到不少穿著華服的人；而她經過莎士比亞書店，也被門口的詩人稱讚穿得很好看，讓她害羞笑說：「我難得被稱讚！」

她這次在巴黎也與好友林嘉欣碰面，她提到10年前兩人剛好同在巴黎，且就住在對面，當時的她是第一次去巴黎，沒注意身體而不小心感冒，林嘉欣親自煮稀飯給她吃，因此睽違10年再於巴黎聚首，也讓她忍不住回想起當年的溫馨回憶。

而她透露目前演唱會準備進度相當順利，由於她另一套巡演「房間裡的音樂會」仍在進行中，因此她也正在思考如何讓兩套演唱會的呈現方式能銜接上，讓歌迷都能皆大歡喜。由於是20周年演唱會，她也說目前有在考慮找一些朋友一起同樂，雖然心中已有名單，但她打趣：「我想做的事情很多，但就是拖拖拉拉的。」

(中時 )