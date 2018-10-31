入圍金鐘卻好「薪」酸！宋緯恩淚崩：昨天戶頭剩29元⋯

2018年10月31日 23:09 中時 林淑娟

吳念軒、雷艾美與宋緯恩率「華流之星2」學弟妹亮相。（怡佳提供）

吳念軒、雷艾美與宋緯恩率「華流之星2」學弟妹亮相。（怡佳提供）

宋緯恩聊起入行後的辛酸，忍不住落淚。（怡佳提供）

吳念軒、宋緯恩哥倆好今年雙雙入圍金鐘獎，兩人31日與同門的雷艾美一起為「華流之星2」站台，出自「華流之星」的他們接連在金馬獎、金鐘獎以及亞太影展嶄露頭角，影視成績有目共睹。不過談起打拼的辛酸時，宋緯恩一度情緒激動痛哭，他說：「昨天我戶頭只剩29元，只好打電話回家跟媽媽要。」

宋緯恩憶起四年前參與第一屆「華流之星」培訓，當時以為上課很辛苦，卻沒想到，真正最苦的其實是在培訓結束後。曾經有一年沒工作的他，自爆如果沒有工作時，會很容易心慌，他甚至因此準備去Uber Eats兼差，連良民證、帳號都辦好了，保溫袋也都已送到家裡。之前參加金鐘獎頒獎典禮，身上穿戴品牌贊助的衣服價值20多萬、手錶30多萬，但其實當時口袋卻只剩幾百元，說到他忍不住落淚，

宋緯恩其實戲約不斷，從《飛魚高校生》、《翻牆的記憶》、《姊的時代》和《高校英雄傳》都有他的演出，但因新人價錢不高，加上有些酬勞並不會立刻領到，他他因此時常過著經濟窘迫的日子，實在不行時就靠媽媽救急，就連手機壞了，也是好友吳念軒先代墊幫他買，之後再慢慢攤還。

吳念軒也說，一開始還住在桃園時，常常騎機車桃園台北兩邊跑，從培訓後到正式接到第一部戲劇作品的等待期，是非常需要強大的意志力和信心的，他也勉勵師弟妹們要堅持！他現在雖然存款已有6位數，但仍騎著機車拍戲，因為機車是已故姊姊給他的遺物，他希望藉此提醒自己莫忘初衷。

最近都在大陸拍戲的吳念軒，為了幫學弟妹們站台，專程從新疆飛回台灣，飛行時間加轉機超過30小時，他表示，自己有今天這樣的成績，都要感謝華流之星的培訓，所以不管如何都要回來參加，除了回歸到一開始的感覺，他分享了到新疆拍戲的趣事。宋緯恩忍不住吐槽爆料，吳念軒私下總是瘋狂傳美照惹他羨慕。

向來以主持和平面拍攝為主的雷艾美也趁機公布好消息，國片《親愛的卵男日記》入圍第58屆亞太影展，該片將在本周11月2日全台上映，這是雷艾美首次擔綱電影女主角的作品，她也非常感謝有華流之星的演員培訓，讓自己首部大螢幕作品得到影展入圍的肯定，也期待未來有更多的華流之星，能為台灣的影視產業帶來全新風貌。

(中時 )