陸日關係回暖但韓日卻變緊張 文在寅訪日生變數

2018年11月01日 07:01 旺報 潘維庭

近期，日相安倍晉三訪問北京，大陸與日本關係在六年多後回暖，但始終齟齬不斷的韓日關係，近日又因為二戰強徵南韓勞工問題，再度加劇了緊張氣氛。共同社10月31日援引日韓外交消息人士的話稱，鑑於近日南韓最高法院要求日企賠償南韓二戰勞工的判決，兩國政府一直努力協調的南韓總統文在寅年內訪日，預計難以實現。

當地時間10月30日，南韓最高法院判決新日鐵住金（日本鋼鐵公司），向二戰期間被強徵的4名南韓勞工每人賠償1億韓元（約合270萬元台幣）。報導說，南韓最高法院不承認日本拒賠南韓勞工判決效力，並駁回了日企強徵勞工案已過訴訟時效的主張。

這是在南韓發起的戰後補償訴訟中，首次明確責成日本企業做出賠償。日媒報導，目前在14起同類訴訟中，共有70家以上日企成為被告，敗訴可能性也隨之增加。

NHK報導，安倍晉三對判決極度不滿。他表示，這一問題早就在1965年兩國簽訂的協定中就已得到解決，此次的判決不符合國際法，「難以被接受」。安倍晉三還表示，日方將採取強硬態度應對。

其實，一直以來日韓關係都十分敏感脆弱，除了強徵勞工案，兩國間目前仍有慰安婦、獨島（竹島）主權問題等懸案，不久前還發生了由於南韓不允許日本自衛隊艦隊，在韓方邀請各國海軍等參加的相關紀念儀式上掛出「旭日旗」，因此日本決定不派遣自衛隊參加該儀式的事件。

(旺報 )