他分享日本工作「1年放假125天」爽到不會想回台灣

他分享日本工作「1年放假125天」爽到不會想回台灣(示意圖/shutterstock提供)

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中時電子報

在台灣待久了，許多人開始嚮往國外工作，挑戰不一樣生活。但說到日本上班族，大眾的印象總是過勞、加班、應酬、壓力大等工作環境，寧願存錢飛日本玩，也不想在日本企業求職。但這位網友分享，自己在日本工作每年有125天公定假＋10多天的有薪假，薪水、生活品質也高，「進公司第一年就貸款買新車，一個人住2LDK，實在想不到讓我回台灣的理由。」

這名網友在《批踢踢實業坊》發文，說道「我文組，但我完全不會想回台灣。進了大手商社不只薪水高，一年還可以放假125天、有薪假10多天」。更重要的是，日本女生都願意跟你聯誼、出去玩「搭訕也很容易成功，經常跟同事前輩喝酒喝到最後都有女生同桌，公司應酬根本超開心。」

讓原PO開心的還不只這些，「我加班一個小時有2000多日幣可以拿，加40小時就跟台灣22k一樣多了。我這垃圾文組在台灣一定沒辦法拿這麼多」，至於擠電車這種事，只要習慣就好，他認為會想回台灣的，大概是在服務業工作或在工廠的作業員吧。

對此，網友們紛紛留言「光聯誼搭訕那段就屌打了，淚QQ」、「日本薪水真的很高啊！雖然税被扣到嫑嫑，都快台幣22k了」、「日本休假去哪玩都好玩新鮮又美～～啊嘶」、「文組去不了歐美 去日本也真的比較好」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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