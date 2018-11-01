隔夜菜會不會致癌？顏宗海：應該擔心這件事才對

隔夜菜會不會致癌？顏宗海：應該擔心這件事才對 (圖/達志)

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中時電子報

網路上的江湖謠言「常吃隔夜菜會致癌」究竟是真是假？長庚醫院腎臟系臨床毒物科主任顏宗海表示，常吃隔夜菜是不會致癌的，因為隔夜菜中的致癌物「亞硝酸鹽」含量非常低，反而是要擔心冰箱的溫度不夠低，造成微生物汙染冰箱裡的飯菜，才是更大的問題所在。

早安健康報導，顏宗海解釋，通常大家會把吃剩的飯菜、明後天的便當等放進冰箱裡冷藏，自以為萬無一失、放冰箱就不會壞。但是冰箱冷藏溫度是4度C，只能抑制細菌生長，無法殺菌。假如冰箱溫度不夠，就會發生微生物汙染飯菜的問題，甚至更嚴重。

顏宗海說，別小看微生物汙染隔夜菜的嚴重性，成年人可能因此急性腸胃炎、老人家或小孩、小嬰兒等免疫力較差的人，可能導致敗血症，最嚴重恐致死。

因此顏宗海醫師建議，家裡有多少人、就煮多少分量的菜，或是預留隔天要吃的食物就好。在開動之前先分裝便當菜，且每一道菜要分開裝，才不會交叉感染。

而很多人習慣用保鮮膜覆蓋在飯菜上，看起來比較衛生，但這種行為反而影響健康。顏宗海指出，保鮮膜大多是PVC(聚氯乙烯，Polyvinylchloride)及PE(聚乙烯，Polyethylene)這二種材質，若PVC材質的保鮮膜碰觸到食物，就會有塑化劑汙染食物的問題。而隔夜菜在吃之前一定要徹底加熱一次，千萬不要直接吃下肚。

(中時電子報)

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