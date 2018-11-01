中職》瑞安率統一拚聽牌？猿7打者對戰打擊率破3成

2018年11月01日 00:41 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

統一獅與Lamigo桃猿在台灣大賽戰成2比2平手，今天（1日）晚間雙方將在府城進行第4戰，Lamigo推出王溢正先發主投，獅隊由瑞安守護主場，不過猿隊有7位打者本季對瑞安打擊率至少3成，瑞安勢必得更小心暴力猿打線威力。

Lamigo推出王溢正先發主投，王溢正本季例行賽8勝8敗、自責分率4.25，對統一戰績則為2勝3敗、自責分率3.78。在季後賽有突出表現的左打潘彥廷今年對王溢正只有1打數但就擊出安打。

另外，獅隊開路先鋒右打陳傑憲在本季例行賽對王溢正25打數揮出15支安打，打擊率高達6成，還有右打者高國慶與郭阜林今年對王溢正的打擊率都至少3成，其中郭阜林更對王溢正敲出過1發全壘打。

統一則由洋投瑞安守護主場，瑞安本季8勝4敗、自責分率4.31，對上Lamigo的戰績則為1勝1敗，對戰自責分率來到5.02。

面對瑞安的投球，郭永維、余德龍今年打擊率都高達5成，強打林泓育、陳俊秀則至少有4成打擊率。藍寅倫、王柏融、詹智堯以及廖健富對瑞安都至少有3成打擊率。

此外，瑞安台灣首大賽首戰先發，1.1就被擊出7支安打，失8分皆為責失分，其中王柏融、陳俊秀、劉時豪該役都有猛打賞表現，當天Lamigo就以15比6大勝統一獅。

(中時電子報)