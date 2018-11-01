魔鬼藏細節裡！他拆蘋果美麗謊言：別買新macbook air

2018年11月01日 00:02 中時電子報 林郁庭

蘋果在10月30日於紐約的發表會中，揭曉了使用者期待已久的全新 MacBook Air，作為超經典 Mac 之一，當中還有Mac Mini、新款iPad Pro平板電腦。不過有網友發勸世文，驚爆出「蘋果沒說的事實」，因為「MacBook Air遠比目前價格接近的MacBook Pro無Touch Bar性能還差的多」。

一名電機工程學系學生在網路論壇「Dcard」上質疑，標題還自稱為是勸世文，要大家千萬別買新macbook air！原PO表示，「看到價格我差點笑噴，4萬是傳說中的平價？」他接著表示，要拆穿蘋果美麗的謊言，「那就是MacBook Air遠比目前價格接近的MacBook Pro無Touch Bar性能還差的多」。

原PO指出，魔鬼藏在細節裡，「新款MacBook Air處理器用的是8代超低壓的Y系列；而MacBook Pro無Touch Bar用的是7代低壓U系列，U性能勝過Y很多」、比較MacBook Pro無Touch Bar版本的最大亮度還比MacBook Air高，「air同時也失去了螢幕p3色域支持」。這讓原PO怒罵，所以不買MacBook Pro去買MacBook Pro Air的人基本跟傻子沒兩樣。原PO還在PO文留言中回覆，比較尷尬的是價格，這麼…，如果它在3萬初，我不會發這篇」，意指Macbook air的效能跟價錢沒有成正比。

文章一出，許多網友紛紛同意，「Macbook air的定位真的詭異」、「我覺得除了macbook pro以外的蘋果筆電，其他的都不值得買」、也有人見怪不怪說「把MacBook Air當成MacBook的改良版就好」，還有人笑說「蘋果信仰你敢嘴？」

(中時電子報)