她為李澤楷生3子嫁不進豪門 「刺我的心」淚灑現場

2018年11月01日 00:01 中時電子報 吳玫穎

刺了她的心，梁洛施淚灑錄影現場。（取自微博）

梁洛施。（本報系資料照）

被譽為「港版灰姑娘」的女星梁洛施，曾與香港富商李嘉誠之子李澤楷交往3年多，一口氣生下3名兒子，卻始終得不到名份，最後走向分手一途。近日她受邀上大陸節目《奇葩說5》，預告曝光引發熱議，因為她開場就以「我是曾經選擇過，但不後悔的梁洛施」短短15字道盡她與李澤楷的那段舊情。

現年30歲的梁洛施在結束與李澤楷戀情後，力圖在演藝圈振作，近日上《奇葩說5》的節目預告也曝光，只見她在節目中相當投入討論話題，不過在聽完選手們對於出軌的正反看法「婚姻是一種選擇，最可貴的不是我們在眾多選擇中選擇彼此，而是無論過多久，我們在眾多選擇中，仍然會選擇彼此」、「只有把自己當成外人，才要事事都要容忍，我覺得愛情是什麼都要介意，但是，它還是愛情，還是最美好的」，忍不住淚灑錄影現場。

梁洛施事後談起自己落淚原因，「真的刺了我的心。」透露自己在聽著這些話時，一直忍著眼淚...

其實主持人蔡康永在節目當中也多次犀利提問，例如問梁洛施當媽有無比想像中當媽媽的年紀早？她就直言：「早。」更問她若遇到最愛男人，生再多小孩都很開心嗎？而梁洛施就不假思索地這麼回答：「我是覺得值得的。」無悔為愛付出的態度激起現場觀眾掌聲不斷。

(中時電子報)