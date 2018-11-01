備戰台北馬拉松 莫允雯驚喜現身打氣

2018年11月01日 01:23 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

力格教練帶領跑者進行暖身操，準備大顯身手。(主辦單位提供)

由富邦金控贊助的台北馬拉松屆滿10周年，今年比賽將在12月9日登場，在正式上路之前，主辦單位為跑者設計三場主題練跑活動「富邦開心跑」，亦首度製作「開心跑直播SHOW」節目，邀請達人專家分享跑者的菜單規劃，跑步穿搭及心智鍛鍊，幫助跑者全方位備戰2018台北馬拉松，11月6日晚間8點在富邦Fubon臉書粉專進行首次直播。

為了幫助跑者備戰台北馬拉松，主辦單位推出「富邦開心跑」練跑主題三部曲，首部曲主題是「開場同學會吧！」在萬聖節當晚不搗蛋、不討糖，參加過臺北馬拉松的跑者們穿上歷屆臺北馬賽衣一起來練跑，2012臺北馬拉松廣告女主角莫允雯更驚喜現身，分享愛上馬拉松的心情，大約200人無懼晚上的小雨及偏涼的天氣，相約12月9日見。

「富邦開心跑」二部曲為「愛，要長跑~」時間是11月14日，屆時由中華職棒富邦悍將隊高國輝、高國麟兄弟檔擔任特別嘉賓，為跑者們加油打氣；第三部曲11月28日登場，主題為「跑起來就有力量！」亞運女子舉重金牌好手郭婞淳將到場，與所有跑者分享「正向的力量」。

不只三場練跑活動要炒熱富邦台北馬氣氛，直播節目「開心跑直播SHOW」也要透過輕鬆邦跑者備戰，第一集邀請富邦Angels人氣成員Amis示範「開心跑料理」，並由專業營養專家分享，最適合跑者的菜單，後續直播SHOW還有「開心穿」、「開心想」、「開心跑」等主題，歡迎所有跑者一起守著直播，輕鬆備戰2018臺北馬拉松。

(中時電子報)