上班族吃的起的牛排！樂軒最新力作「鉄火牛排」11／1試營運

招牌餐點「雞腿排」肉質軟嫩細膩，售價280元／客。（圖片提供／鉄火牛排）

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「澳洲和牛橫膈膜」被饕客奉為夢幻逸品，嚴選澳洲9＋和牛入饌，售價780元／150g、980元／250g。（圖片提供／鉄火牛排）
「鉄火牛排」11 月1日開始試營運，搶攻年輕族群商機。（圖片提供／鉄火牛排）

徐力剛/台北報導

擅長燒肉料理的樂軒最新力作，打造全新品牌「鉄火牛排TEKKA STEAK」，落腳台北東區巷弄，11 月1日起試營運，祭出鐵板排餐280元超低價，搶攻上班族與年輕族群商機。

走入店內，圓弧形吧台映入眼簾，劃分為吧檯、立食2大區域，最多可同時容納40席座位，搭配自助式取用醬料，讓用餐更便利。「鉄火牛排」延續樂軒品牌對牛肉堅持，嚴選獲得2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、美國Prime等級牛肉、澳洲和牛、北海道A4和牛等，現點現切搭配備長炭燒烤，最後以鐵板裝盛保持熱度，附餐提供湯品、和牛滷肉飯或咖哩飯、季節甜品及喝到飽飲料。

招牌餐點「雞腿排」主廚精選去骨雞腿排為食材，以鐵板煎至外皮金黃酥脆，緊緊鎖住肉汁，搭配蒜片享用別有一番風味。饕客最愛「紐西蘭菲力」使用紐西蘭草飼牛菲力部位入饌，厚切燒烤至3~5分熟口感最佳，肉質細緻軟嫩，精瘦無油脂，可完美品嘗牛肉原始滋味。針對健身族群推出的「大肌肌套餐」，選用紐西蘭菲力脂肪含量低，搭配滑嫩去皮無骨雞腿排和特製太陽蛋，為身體補充滿滿蛋白質。

(中時 )

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