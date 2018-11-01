網紅柴犬姊妹花 神默契「對稱」生活

2018年11月01日 07:08 中時 柯宗緯

柴犬姊妹花Sushi（右）、kuma感情相當好，主人熱於記錄生活點滴，打造成網美形象。（柯宗緯翻攝）

柴犬姊妹花Sushi（右）、kuma感情相當好，主人熱於記錄生活點滴，打造成網美形象。（柯宗緯翻攝）

網紅柴犬雙胞胎姊妹花Sushi、kuma，備受主人林靜怡寵愛，當成自己的孩子養，享受貴婦級的待遇。打趣的是，雙胞胎雖然彼此愛爭寵，但生活習性總是「對稱」進行，不論是坐著、躺著、睡著，都呈現「神默契」，好感情不言而喻。

林靜怡談到養柴犬契機，起因是男友喜歡柴犬，特地向教友認領，送給男友的生日禮物。姊妹花從同一個娘胎出生，先是養了Kuma，後來怕牠孤單，加上Sushi的原主人因故不能繼續養，才再收養Sushi。

柴犬姊妹花走到哪都成為焦點，路人見狀都忍不住搶拍照，林靜儀順勢以「賣夥柴的小女孩」為名成立IG、臉書紀錄牠倆的生活點滴，打造成狗界網美，不論是小時候被放在菜籃包內，還是古裝style亮相，都萌度破表，惹人疼愛。

某日，林靜儀突然觀察到，姊妹花的日常生活，竟然默契十足，幾乎吃喝拉睡，都呈現一整完美對稱的型態，令她嘖嘖稱奇，直呼可能這就是雙胞胎的默契吧。

「人家蹓小孩，我們蹓狗！」她待這對姊妹花如同親骨肉，飲水特別煮沸，餵食水煮雞胸肉、羊大骨等，1個月伙食費5000元，還有專屬溫暖床鋪。假日時會帶牠們到美術館參加柴友會，不過姊妹花挺有個性，不太親人，就愛跟主人黏TT，偶爾才會搭理其他柴犬同伴。

(中時 )