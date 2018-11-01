網紅柴犬姊妹花 神默契「對稱」生活

林靜怡熱於記錄生活點滴，打造柴犬姊妹花成為網美。（柯宗緯翻攝）

友善列印
中時
柴犬姊妹花Sushi（右）、kuma感情相當好，主人熱於記錄生活點滴，打造成網美形象。（柯宗緯翻攝）
柴犬姊妹花Sushi（右）、kuma感情相當好，主人熱於記錄生活點滴，打造成網美形象。（柯宗緯翻攝）

網紅柴犬雙胞胎姊妹花Sushi、kuma，備受主人林靜怡寵愛，當成自己的孩子養，享受貴婦級的待遇。打趣的是，雙胞胎雖然彼此愛爭寵，但生活習性總是「對稱」進行，不論是坐著、躺著、睡著，都呈現「神默契」，好感情不言而喻。

林靜怡談到養柴犬契機，起因是男友喜歡柴犬，特地向教友認領，送給男友的生日禮物。姊妹花從同一個娘胎出生，先是養了Kuma，後來怕牠孤單，加上Sushi的原主人因故不能繼續養，才再收養Sushi。

柴犬姊妹花走到哪都成為焦點，路人見狀都忍不住搶拍照，林靜儀順勢以「賣夥柴的小女孩」為名成立IG、臉書紀錄牠倆的生活點滴，打造成狗界網美，不論是小時候被放在菜籃包內，還是古裝style亮相，都萌度破表，惹人疼愛。

某日，林靜儀突然觀察到，姊妹花的日常生活，竟然默契十足，幾乎吃喝拉睡，都呈現一整完美對稱的型態，令她嘖嘖稱奇，直呼可能這就是雙胞胎的默契吧。

「人家蹓小孩，我們蹓狗！」她待這對姊妹花如同親骨肉，飲水特別煮沸，餵食水煮雞胸肉、羊大骨等，1個月伙食費5000元，還有專屬溫暖床鋪。假日時會帶牠們到美術館參加柴友會，不過姊妹花挺有個性，不太親人，就愛跟主人黏TT，偶爾才會搭理其他柴犬同伴。

(中時 )

魔鬼藏細節裡！他拆穿蘋果美麗謊… 玉兔颱風外環流影響！北部、東部…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。