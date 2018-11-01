屏東》音樂人走政治路 竹田鄉長傅民雄拚連任

竹田鄉長傅民雄（前）年底競選連任，原本是音樂人的他因緣際會踏入政治圈，希望將竹田打造成觀光慢活小城。（潘建志攝）

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竹田鄉長傅民雄年底選舉將尋求連任，他任內爭取竹田成為國際慢城、打造竹田車站驛園、全力發展觀光，政績頗豐獲得鄉民肯定。他原本是音樂人，因緣際會踏入政治圈，從村長一路選到鄉長，希望將竹田打造成一座宜居的家園。

傅民雄從高中時代就喜歡唱歌，畢業後到台北音樂工作室當詞曲創作人，除了創作台語歌曲，篤信道教的他，還將《太上老君說常清靜經》等道教經典製作成流行樂曲。民國90年回鄉後，覺得身為客家人應該創作更多客家歌曲，開始全力創作，曾5度入圍金曲獎。

由音樂人踏入政壇，傅民雄說完全是因緣際會；當時他的好朋友選鄉民代表，因無人選竹田村長便邀他參選，幫忙拉抬，順利當選後因服務十分到位，村長一當就是3屆。4年前他認為應該建設村莊的理念推廣到全鄉，首度參與鄉長選舉便順利當選。

傅民雄認為竹田除了傳統農業外，必須全力發展觀光，4年任內將日式竹田車站打造成觀光驛園、申請竹田成為國際慢城、將美崙村變身為老夫子彩繪村、創作吉祥物物頓牛、開辦竹田檸檬節等，讓竹田煥然一新。

他說，若能順利連任，除了繼續推動觀光外，也要解決鄉內豬屎排放問題，因為豬屎味已嚴重影響到鄉民生活及觀光推動。另外包括編纂竹田鄉誌、發放生育津貼、興建納骨塔等，也都會持續進行。

(中時 )

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