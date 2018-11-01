趁人之危 渣男老闆撿屍女客辯稱撬不開她的嘴

2018年11月01日 02:27 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

「女人不是那麼隨便」一名年輕女子因心情不好，下班後獨自到燒烤屋喝悶酒，不勝酒力的她，打電話要男友來載她，不巧男友正好要事纏身離不開，未料，燒烤店老闆認為有機可乘，於是主動護送女郎回家，到了女子住處，竟然強將自己「那話兒」塞入對方嘴裡，讓身心受傷害的女子感到噁心，這時被害人男友正好打電話來，視訊中拍下渣男衣衫不整原形畢露，將他一狀告進警局。

警訊中，這名色慾醺心的男子否認強逼女子口交，他辯說，如果對方緊閉嘴巴，單憑男人的「那東西」如何能「撬開」她的嘴？

據《蘋果》報導，北部地區一名妙齡女子去年因心情不好，下班厚道一家燒烤吃飯，就多喝了幾杯酒，席間覺得燒烤店老闆意圖不軌，打電話給前男友盼他能來載人，結果前男友不但以身繫要事拒絕，還把她的地址傳給此時正在她身邊的燒烤店老闆、要求老闆幫忙叫計程車護送前女友回家。

到家後老闆見她意識模糊，本想趁人之危，剛好此時一名友人來電，她趕緊抓起手機打開視訊模式，正好拍到站在臥室門口褲子脫一半的老闆，老闆一見事跡敗露才匆匆穿上褲子奪門而出。

庭訊中，雖然被告辯稱因角度關係根本還沒有放進去得逞，但是法官認為被害人沒有誣陷動機，綜合相關證據痛批被告雖已同意賠償被害人50萬元，但仍不願誠心悔過、執意狡辯，最後依乘機猥褻、性交共2罪合併判處4年有期徒刑，仍可上訴。

(中時電子報)