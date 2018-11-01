颱風外環流影響！北部、東部5縣市大雨特報 高屏空品差

2018年11月01日 04:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

變天囉！今（11月1日）受東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部濕涼。氣象局今早針對新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。此外，今日高屏地區空氣品質差，外出請注意。

氣象局今早針對新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天東北季風及颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚天氣亦涼；台灣北部及東半部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖易有長浪發生，請注意。

氣溫方面，今日各地早晚偏涼，低溫在17至22度。東部白天高溫僅21至24度，中南部及台東約26至29度。紫外線指數為低量極到高量級，外出請注意。

另今年第26號颱風「玉兔」已從強颱減弱為輕度颱風，雖不直接撲台，然颱風外環流影響，預估這波雨勢持續到週六。然今、明兩天東沙島受玉兔颱風及其外圍環流影響，易有10至12級強陣風，鄰近海域浪高可達8至10米，並有大雨發生的機率，請嚴加戒備。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日北部及東半部有陣雨，受降雨洗除作用影響，北部、竹苗、宜蘭以及花東空品區為「良好」等級，中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；而南部地區因位於下風處，擴散條件不佳，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)