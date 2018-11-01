佛跳牆變身法式料理！「暖食於東西之間」品美味賞美學

2018年11月01日 05:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

世界上最治癒的東西，第一是美食，第二才是文字！當東方佛跳牆遇上法式美學會擦出什麼樣火花暖心也暖胃！孔夫子曾提倡「不時不食」，即養生之道應順應自然時節而食，尤以冬季為首重，適養精蓄銳閉藏能量，為迎接來年春日的生機做準備。有餐廳業者推出「暖食於東西之間」冬季限定新菜，汲取麻油雞、佛跳牆、田間稻香等東方靈感，用在地暖食堆疊懷鄉記憶，食髓知味品佳餚享美學。

In Between_稻燻美國肋眼頂級牛排。（誠品行旅 提供）

位在誠品行旅二樓的In Between之間餐廳自即日起推出「暖食於東西之間」冬季限定菜單，由西餐行政總主廚林玉罡率領廚藝團隊共同規劃，從東方生養思維做延伸，講究應時食材並連結寶島風土融入於義法菜式中，引著旅人領略一抹在地風情，在之間行一段美食之路。

In Between_香煎國王鮭及有機綜合蔬菜佐海鮮醬汁。（誠品行旅 提供）

推薦菜色包含以義式玩轉手法完美演繹富有思鄉情懷的「胡麻油天使麵佐野菇雞肉捲」；將具有百年歷史的經典名饌「佛跳牆」經法式料理工藝繁複粹煉轉化為帶有清麗風韻的「法式澄清湯佛跳牆」；以台灣古早老味道伴佐經典法式調醬亮麗翻轉傳統形色味的「滷香花蓮蓮貞豬凍沙拉佐芥末籽醬汁」；運用台灣風乾稻禾的天然煙燻法成就出征服味蕾的「稻燻美國肋眼頂級牛排」；而擁有「海中和牛」美稱的「Ōra King國王鮭」再度美麗地呈現於本次菜單中，「香煎國王鮭及有機綜合蔬菜佐海鮮醬汁」、「低溫烹調國王鮭綜合沙拉」兩道菜式將溫柔喚起如夢似幻的海味記憶。

為冬日增添清新淡雅的「蘆筍堅果溫泉蛋佐芝麻油醋」內斂地刻畫出初芽嫩綠的質脆嬌滴；採自然放養桂丁雞與珍貴黑松露揉合而成的「有機低溫烹調松露雞胸佐雞肉醬汁」共同譜出一段溫柔又豐情的秋日序曲；「香草澳洲羊小排」以低烹封存及些微香煎，輕柔地鋪上翠綠巴西里、百里香，帶出原始純淨的香草芬芳。

(中時電子報)