台藝術家登美！《黑與白—馬來貘》隱喻殖民史

2018年11月01日 06:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

可愛動物背後可能是悲歡歷史！人與動物權力關係、被殖民的顛倒論述！藝術家許家維10月30日在美國ISCP國際藝術村發表最新創作《黑與白—馬來貘》，該作品以四頻道錄像裝置呈現，今年7月在臺北市立美術館首度亮相，此次在ISCP是國際首展，並與土耳其藝術機構「5533」於同一機構開幕，吸引百餘人到場參觀。

許家維曾於2010年獲文化部選送至紐約ISCP駐村，此次攜全新創作重返ISCP，別具意義。機構展覽部主任Kari Conte及數位內部資深工作人員對他近年的活耀及成長均表示驚喜；總監Susan Hapgood則以「傑出校友」稱之，並讚賞此次錄像裝置在測試階段時，已不斷吸引訪團及駐村藝術家注意及詢問。

許家維在《黑與白—馬來貘》以其最擅長的歷史題材切入，但主角換成了瀕危動物「馬來貘」，背景也切換到東南亞。他說明西方殖民帝國大肆在海外商業開發，同時也快速蒐集建構動植物學與博物館的資料。英國東印度公司派任麻六甲的第一任長官威廉・法夸爾(William Farquhar)，便曾雇用中國畫師針對馬來西亞的物種做大規模的繪製與整理。

威廉・法夸爾與同屬英國東印度公司的新加坡總督萊佛士（Thomas Stamford Raffles），從政治的競爭關係延燒到科學的紛爭，兩人當時的動植物收藏與記載隨著殖民版圖及海權的變化，輾轉成為新加坡國家典藏。

《黑與白—馬來貘》希望以百科全書的形式處理人與非人、人與自然之間平等而非主從的關係，透過四面拼組成的大螢幕呈現，畫面時而分別敘事，時而合為一體。鏡頭在新加坡國家美術館、自然科學博物館和動物園間移動，討論東南亞動物園歷史與殖民時代的政治關係，繼而牽引出科學繪畫、生物學、城市區域劃分與馬來貘在當地的傳說，並探討現代人觀看影像方式的變化。

(中時電子報)