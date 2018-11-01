11月1日三大報頭版要聞

2018年11月01日 07:13 中時電子報 綜合報導

@中國時報

民進黨年底選情吃緊，綠營炮口一致認為是被「假消息」、「假新聞」所害，要求行政院修法嚴懲、加強查緝，但政務委員唐鳳昨被問到如何對付假訊息時，她破題的第一句話，就是院的立場很簡單，第一、政院自已不要造謠，第二、若有片面訊息就快速澄清；她並主張，處理假訊息的重點是「言論自由的紅線不能踩」。

美國可能於11月在南海舉行大規模軍演，於此敏感時機，海巡署預告，將於11月21日至23日在太平島進行實彈射擊演習。國民黨台北市長候選人丁守中昨表示，海巡署在大選前演習，很難令人不聯想，若影響兩岸穩定，將對選舉造成嚴重衝擊，「我擔心這就是民進黨選前的奧步。」

藍綠對決的南投縣長選舉，尋求連任的國民黨籍縣長林明溱，面臨民進黨籍洪國浩的挑戰，根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，林明溱支持度48.4％，洪國浩的支持度則是13％，不過，仍有高達37.6％的選民不願意表態，將成選戰勝負的關鍵變數。

台北市長柯文哲11月4日將出席「古亭站7號出口電扶梯完工啟用典禮」，加上整個10月份數十場完工、開工、上梁、啟用、開幕等活動，挨批「新一代剪綵王」，且還動用行政資源打選戰；不過，他不畏批評，光是昨天上午就連趕3場典禮，今天還有一場。

@旺報

繼大陸國台辦主任劉結一日前重批民進黨勾連外部勢力破壞兩岸關係，針對美國軍艦日前穿越台灣海峽，大陸國台辦發言人馬曉光昨日也批評，挾洋自重，勾連外部勢力破壞台海和平穩定，必將自食惡果。

針對台灣當局指控大陸金援九合一選舉特定候選人，大陸國台辦發言人馬曉光10月31日重申，大陸從來不干預台灣選舉。這樣的指控完全是血口噴人、完全是造謠誣衊。事實上，兩岸涉台人員最近對於任何可能影響選舉的舉止，都相當節制，以免落人口實。

大陸軍工業，特別在火箭炮發展上是較為迅速的領域，火箭炮超過三四百公里射程和數米的命中精度，相比早前的型號已經有了極大的提高，被稱為「簡版飛彈」。網路上披露了俄羅斯「龍捲風」火箭炮9M534偵察火箭炮的工作過程，這種偵察彈能夠釋放出一架T90微型無人機從而達到預先抵達目標上進行偵查校射的目的。長程火箭炮的偵察校射一度是很難解決的問題。

2019年度大陸國考網路報名31日截止，據官方統計，近百萬人通過資格審查，但計畫錄取僅1.45多萬人，競爭激烈，而在諸多職缺中，又以稅務、海事部門最受考生歡迎，其中位於北京的國家知識產權局商標評審委員會，出現2399人搶3名職缺的狀況，錄取率0.01%，江蘇海事局則是369名考生搶1名額。

@工商時報

受惠美股反彈激勵，台股昨日上演軋空頭、軋空手的雙軋行情。外資及被動式基金尾盤回補下，權值股台積電、鴻海、統一及台塑四寶尾盤暴量158億元，急拉71點，收復5年線關卡，終場以9,802.13點作收，漲幅2.9％居亞股之冠，成交值放大至1,320億元，買盤重新歸隊。

晶圓代工大廠聯電昨（31）日表示，已收到電電公會代轉經濟部國貿局來函，希望聯電配合美國商務部對大陸福建晉華集成電路列入出口管制實體清單要求，聯電方面決定，暫緩與晉華之間的合作案，等出口管制事情結束後再協商後續合作事宜。

日本政府31日在東京宣布，擁有11個會員國的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將在12月30日零時正式上路。由於正值中美貿易戰打得不可開交之際，這項具有里程碑意義的協定適時為全球貿易注入動能，有助對抗中美兩國的貿易緊張關係。

世界銀行周三發表2019年《經商環境報告》（Doing Business）排名，由紐西蘭、新加坡及丹麥蟬聯前三名，而台灣名次也從去年的第15名前進至第13名，主因是建築許可發放效率提高，並透過法規保障投資人權益。

(中時電子報)