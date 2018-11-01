《延禧攻略》全劇最美富察皇后 秦嵐抵台

《延禧攻略》全劇最美富察皇后秦嵐抵台。（陳麒全攝）

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《延禧攻略》全劇最美富察皇后秦嵐抵台。（陳麒全攝）
《延禧攻略》全劇最美富察皇后秦嵐抵台。（陳麒全攝）
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《延禧攻略》全劇最美富察皇后秦嵐抵台。（陳麒全攝）
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《延禧攻略》全劇最美富察皇后秦嵐抵台。（陳麒全攝）
《延禧攻略》全劇最美富察皇后秦嵐抵台。（陳麒全攝）
《延禧攻略》全劇最美富察皇后秦嵐抵台。（陳麒全攝）

《延禧攻略》風靡兩岸，即使已經播映完畢，依舊人氣不減，劇中人氣最旺的「傅瓔CP」許凱、吳謹言於昨日上午分別從桃園機場、松山機場抵台，另外全劇中最美，也深受大家的喜愛的「富察皇后」秦嵐，則於今（1）日清晨從美國洛杉磯搭乘長榮航空班機抵達桃園機場，秦嵐入境時，接機大廳內的百名粉絲立即呼口號，秦嵐也開心地比出愛心手勢，並走向粉絲接下花束，也向粉絲喊話「你們辛苦了！」。

秦嵐在機場受訪時，先向台灣的粉絲致歉，強調剛從美國飛了10多個小時，所以戴了墨鏡，非常不好意思。秦嵐開心地說，真的完全沒想到《延禧攻略》在台灣會這麼受歡迎，真的很感謝、很感恩，也感謝《延禧》的製作團隊把戲做得這麼好，讓大家這麼喜歡。《延禧攻略》在台灣也馬上要上檔了，大家之前都在網路上看，當時還沒在台灣上映，就受到台灣粉絲的喜愛，真的很感謝。

秦嵐表示，這次在台灣停留的時間很有限，本來在美國拍戲，特別跟劇組請假趕來台灣工作，但只能短暫停留一天，明天清晨就要回內地了。平常有很多台灣的好友會炫耀台灣美食，上次來台灣的時候沒機會能多吃一點，真的很期待今晚工作結束後能去夜市吃東西。

秦嵐感謝粉絲大清早就前來機場接機，還問粉絲是不是一大早就起來了，她邊走邊回首與粉絲揮手致意，粉絲們也相當守秩序地站在原地跟偶像揮手、攝影，過程中有粉絲不小心摔倒，秦嵐心急地請大家小心，還想上前攙扶，但保鑣仍持續開道，將秦嵐送往保姆車，她仍不捨地頻頻向粉絲道別才上車離去。

(中時 )

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