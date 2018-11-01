台北》「韓流」外溢效應發威？最新民調 柯P、丁守中僅差3％

2018年11月01日 07:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著國民黨高雄市長參選人韓國瑜帶動「韓流」後，各縣市同黨籍參選人聲勢也被帶動。據最新民調顯示，國民黨台北市長參選人丁守中以35%支持度緊追台北市長柯文哲的38%，兩人僅剩3%差距，而姚文智仍以8%落後。

韓國瑜在藍營刮起「韓流」炫風，許多同黨籍參選人力邀站台，盼為自己拉抬聲勢。台北市長柯文哲昨被問及韓國瑜北上，是否發揮外溢效應，替丁爭取到更多原本支持柯的選票？柯信誓旦旦說不擔心，因為中間力量在台北市算是比較成功穩固的。

然而，據聯合報最新民調顯示，柯文哲仍以38%支持度領先，丁守中35%緊追在後，姚文智支持度維持在8%。與9月下旬調查相比，柯文哲支持度從37%略增為38%，丁守中則從29%上升到35%，兩人差距縮小為3%。

交叉分析後發現，支持柯P的民眾有62%落於20至39歲，34%落於40至59歲，60歲以上僅15%。反觀丁守中則較受到年長者支持，20至39歲支持度僅19%，40至59歲及60歲以上分別有43%及44%；而姚文智在20至39歲、40至59歲以及60歲以上的選民中，獲得5%、9%和8%的支持。

該調查為聯合報於10月29日至30日晚間進行，成功訪問了1074位設籍台北市的成年民眾，另有166人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0%以內。

(中時電子報)