台中肉食主義興起 燒肉大戰開打

悠熹燒肉嚴選食材，要讓消費者吃出食材的鮮美原味。（馮惠宜攝）

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悠熹燒肉周年慶推出「LV經典之夜」，即日起到12月5日來店消費滿3000元即可抽LV包包、絲巾、鑰匙包等好禮。(馮惠宜攝)
嚴選美國1855頂級安格斯黑牛：為增加肉質的香氣，採用有乾冰和迷迭香、櫻桃木和百里香煙燻過，呈現出創意與仙氣十足的開蓋秀，讓客戶一打開蓋子室內頓時就充滿香氣。(馮惠宜攝)
有著工業風的簡約設計悠熹燒肉，特別以月球與環繞行星的主視覺讓消費者到店內用餐，感覺到在星空月下烤肉的浪漫氛圍。（馮惠宜攝）
店裏的主廚特別重視食安健康，餐後甜點手作冰淇淋，由主廚親自製作，美味加分。（馮惠宜攝）

台中人偏愛肉食，也使得餐飲市場近年火鍋、燒肉店遍地開花，迎接秋冬來臨燒肉市場燒硝四起，其中去年開幕的悠熹燒肉打出周年慶LV之月，消費滿額就能抽名品包。

悠熹燒肉開立於一級戰區公益路，以工業風的簡約設計，店內選用月球與環繞行星的意象，象徵「圓滿、團員」的寓意，也成為朋友、家人團圓、相聚吃燒肉的好地方。

和現下流行講究調味、炫目的多色肉品不同，悠熹講求食材原汁原味，堅持不添加色系、與人工香料、不加水，要讓消費者回歸吃出食材的新鮮本味，如嚴選頂級安格斯黑牛，上菜時採用有乾冰和迷迭香、櫻桃木和百里香煙燻過，呈現出創意與仙氣十足的開蓋秀，讓客戶一打開蓋子室內頓時就充滿香氣，充富味蕾，讓人食指大動。

另，秋冬大啖海鮮，悠熹燒肉也推出季節限定波士頓頂級龍蝦燒烤、干貝、透抽等，創造CP值與性價比。

值開幕一年，為慶祝一週年生日快樂，悠熹推出「LV經典之夜」，凡11月來店消費滿3000元，即有機會抽中LV包包、絲巾、鑰匙包，另當月壽星悠熹燒肉拍照打卡，並上傳指定文章下留言，還有機會再抽中免費龍蝦一份。

(中時 )

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