高雄》韓流外溢學者分析關鍵因素 6個字打中全台民心

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（左）31日晚間在台北市舉行北漂青年座談會，與青年談論高雄政策。（陳信翰攝）

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中時電子報
/綜合報導

4年前九合一大選，全島掀起一股「柯文哲外溢」現象，以柯文哲領軍的白色力量，帶起綠色軍團橫掃台灣。今年九合一，國民黨韓國瑜投入原本屬於綠營鐵票區的高雄市長選戰，在欠缺糧草援助的狀況下，硬是與民進黨對手陳其邁打成五五波，在全台掀起一股「韓流」。學者分析，韓國瑜「高雄又老又窮」的訴求成功打中選民心裡引起共鳴，民進黨運氣不好的話，真會像國民黨2014年縣市長選舉一樣慘敗。

世新新聞系兼任教授彭懷恩在接受中評社訪問時指出，這次「韓流」成功發威，並不是國民黨宣傳的成功，而是韓國瑜個人的成功。韓國瑜的宣傳打中了高雄選民心中想要的東西，他訴求的「又老又窮」，剛好激起高雄選民的共鳴。

彭懷恩表示，「又老又窮」不是只有高雄如此，而是整個台灣大多數民眾都有相同心理。其中「老」是台灣進入高齡化社會，老人偏多是事實，而「窮」才是真正關鍵，大部分民眾都認為薪水長年沒調高、物價上漲、退休金又縮水等，其實2016年大選時，民進黨打出這個訴求就已經成功了，問題是民進黨上台後並沒有改變這個現象，還讓大家覺得未來沒有願景。

他並分析，中央執政好壞對縣市長選舉影響太大，蔡英文推動年金改革基本上都是中間偏左的改革思維，經濟很好的時候採取偏左的思維，加強照顧社會弱勢是有用的，可是如果大家普遍認為經濟不好、變窮，連中產階級都不敢花錢的時候進行偏左的改革，就會產生負面的乘數效果。過去民進黨打選戰都能打中選民心裡，這次卻不敵韓流，就是因為議題設定出問題。這次選戰主軸是經濟，民進黨在經濟做不好，卻打中國牌、統獨牌、假新聞、中資金援特定候選人等等訴求，這些招術都用久了、用爛了，所以效果就不好。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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