小提琴明日之星丁章媛 國台交音樂會初試啼聲

2018年11月01日 08:55 中時 趙靜瑜

台灣旅歐小提琴新秀丁章媛近年來多次在國際音樂比賽有傑出表現，包括2013年胡桃鉗國際青少年大賽銀牌獎、2014年比利時國際小提琴大賽首獎與最佳詮釋獎、2016奧地利 CARSA奧地利新星獎等，今年除了成為國台交「國際音樂人才拔尖計畫」的一員之外，也將與國台交合作協奏曲。

丁章媛曾經獲得2017布拉姆斯國際大賽第二名及最佳布拉姆斯作品詮釋特別獎等，今年夏天則在上海舉辦的艾薩克，斯特恩國際小提琴比賽中獲獎，年紀輕輕但是實戰經驗豐富，她曾與波羅的海愛樂、葡萄牙愛樂、克里夫蘭交響樂團、莫斯科交響樂團等樂團合作演出。這次與國台交首度合作，丁章媛將與樂團合作俄國作曲家葛拉祖諾夫精緻與靈動兼具的《小提琴協奏曲》。

音樂會上半場曲目包括作曲家金希文2012年完成的《冬之即景》，金希文為2018年國家文藝獎得主，其作品經常於國內外演出；《冬之即景》創作靈感來自冬日溪頭漫步，舊地重遊、細雨紛飛，可聽到音樂隨著情緒與氛圍時而孤寂、時而浪漫。

音樂會下半場將詮釋奧地利作曲家舒伯特的《第七號交響曲》，在這部不常在音樂會被演出的作品中，可以聽見舒伯特大塊揮灑的筆法，展現了不同以往的浪漫精神。

音樂會擔任指揮的匈牙利指揮家嘉博‧卡利曾任紐倫堡國家劇院助理音樂總監及首席指揮，也是2018年第一屆香港國際指揮大賽冠軍及樂團大獎得主。

音樂會將於11月8日在台北國家音樂廳，11月9日在台中中興堂演出。台北場演出與夜鶯基金會合作於音樂會前一小時辦理深度導聆，由音樂學者張皓閔主講，觀眾持音樂會票券即可入場參加。

(中時 )