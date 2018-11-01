分屍8歲女童當禮物送人 兇嫌判決結果網火了

2018年11月01日 08:47 中時電子報 張國欽

分屍女童的共犯朴女。 翻攝《뉴스1》

南韓去年3月發生震驚全國殺人分屍案，一名從小熱衷解剖的金姓少女，誘騙同社區一名8歲女童到家中分屍，再把屍塊當成禮物給同性朴姓女友。金女月前已被韓國最高法院判處20年有期徒刑，還要配戴電子腳鐐30年，另收受禮物的19歲朴女，主犯改成共犯，判處13年徒刑，判決結果引發南韓社會不滿。

南韓檢方調查， 金女2017年3月29日一早就坐在仁川市延壽區某公園，等候中午、小學生下課回家，直到中午12時許，恰巧受害女童上前借女機想要聯絡父母，金女見獵物上門，便女童說：「我身上沒有帶手機，可以和我一起回家拿」，受害女童於是跟著金女回到住處。

金女帶女童回到家後，下午3時突然用平板電腦的充電線勒斃女童，用菜刀分屍，下午4時許搭上地鐵到首爾與朴女會面，並把女童的部分屍塊，用包裝紙包成禮物送給朴女。

警方調查時發現，金女犯案、分屍時，曾與朴女密切聯絡，包括傳訊：「抓到（獵物）了！」、「 還活著呢！」、「是住我們這棟的女童」、「我用充電線把她綁起來了」。

一審時，金女不斷變更說詞，指她是受到朴女指使、是朴女想要屍塊禮物，才會犯案，又說朴女曾自爆：「體內有另一個兇殘的人格」。而朴女則反駁：「根本不知道禮物是屍塊」、「打開嚇到，就把屍塊丟了」。

仁川地方法院於去年9月22日，判處金姓少女20年徒刑，不過金女認為刑罰過重，以犯案時「心理、精神狀態不佳」為由提起上訴，希望獲判減刑，不過仍遭二審、三審維持20年徒刑。

今年9月，兩人判刑確定後，引發南韓社會不滿，認為金女僅被判20年，朴女的身份也由主犯轉為共犯，刑期從無期徒刑降至13年。還有人怒：「為什麼不公開2人的長相」，也有人深感：「南韓社會沒救了」，還有網友說：「看新聞標題，還以為日本變態殺人」，更有人感慨：「兩人出獄後也才30幾歲」，難保不會再把人分屍。

(中時電子報)