高雄》民進黨空軍消失？學者：選民不愛「過度包裝」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（中）31日出席北漂青年座談，會後與民眾握致意。（圖／本報資料照，陳信翰攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜近掀起一股韓流，選舉主軸主打「一杯水選到底」，更和民進黨候選人形成鮮明對比，對此，銘傳大學公共事務學系主任陳欽春表示，民進黨過去最擅長網路社群經營，怎麼這次選戰「空軍」不見了？他認為，韓國瑜不是比較「綠」，是比較會使用「左」的語言，即「代表基層農民」的心聲。

陳欽春表示，「空軍」到底是誰？民進黨還是「左」嗎？他指出，空軍即是網路聲量，以往沒有網路，靠的是文宣與論述能力，民進黨在野期間，自認是左派政黨，表現自然強過國民黨，網路時代的社群管道擴大，民進黨上台後立場轉而偏右，「道」不同(立場)，管道就不讓你發聲。

他認為，國民黨在野後虛心學習經營社群媒體，有較多議題可以發揮，自然可以用「左」的聲音管道。他解釋，韓國瑜不是比較「綠」，是比較會使用「左」的語言，意即代表基層農民的心聲。陳欽春還說，民進黨在高雄長期執政，讓代表的候選人看起來偏「右」，韓主打的經濟牌「讓高雄發大財」，讓他更掌握「空軍」優勢。

媒體詢問，對於柯文哲和韓國瑜的網路音量及表現的他如何看？陳欽春分析，兩人的共通點都是，「選民不喜歡過度包裝」，政治人物若精緻包裝，看起來頗唯美，卻不夠真實，最好看起來夠接地氣，他也舉例廣告「全聯先生」，就看起來拙拙的。

陳欽春是接受《中評社》訪問時，作以上表示。高雄韓國瑜也一樣，選舉靠大數據，才能洞察機先，加上韓國瑜又較能聽進基層農民心聲，當然會看到高雄選戰「空軍」如何換人做。

(中時電子報)

文章來源：中評社

高雄》韓流外溢學者分析關鍵因素… 高雄》陳其邁坦承北漂是事實 但…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。