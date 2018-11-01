高雄》民進黨空軍消失？學者：選民不愛「過度包裝」

2018年11月01日 09:08 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜近掀起一股韓流，選舉主軸主打「一杯水選到底」，更和民進黨候選人形成鮮明對比，對此，銘傳大學公共事務學系主任陳欽春表示，民進黨過去最擅長網路社群經營，怎麼這次選戰「空軍」不見了？他認為，韓國瑜不是比較「綠」，是比較會使用「左」的語言，即「代表基層農民」的心聲。

陳欽春表示，「空軍」到底是誰？民進黨還是「左」嗎？他指出，空軍即是網路聲量，以往沒有網路，靠的是文宣與論述能力，民進黨在野期間，自認是左派政黨，表現自然強過國民黨，網路時代的社群管道擴大，民進黨上台後立場轉而偏右，「道」不同(立場)，管道就不讓你發聲。

他認為，國民黨在野後虛心學習經營社群媒體，有較多議題可以發揮，自然可以用「左」的聲音管道。他解釋，韓國瑜不是比較「綠」，是比較會使用「左」的語言，意即代表基層農民的心聲。陳欽春還說，民進黨在高雄長期執政，讓代表的候選人看起來偏「右」，韓主打的經濟牌「讓高雄發大財」，讓他更掌握「空軍」優勢。

媒體詢問，對於柯文哲和韓國瑜的網路音量及表現的他如何看？陳欽春分析，兩人的共通點都是，「選民不喜歡過度包裝」，政治人物若精緻包裝，看起來頗唯美，卻不夠真實，最好看起來夠接地氣，他也舉例廣告「全聯先生」，就看起來拙拙的。

陳欽春是接受《中評社》訪問時，作以上表示。高雄韓國瑜也一樣，選舉靠大數據，才能洞察機先，加上韓國瑜又較能聽進基層農民心聲，當然會看到高雄選戰「空軍」如何換人做。

(中時電子報)