南洋水燈節相約彩虹橋許下美麗的願望

2018年11月01日 08:56 中時 張立勳

水燈節是不少東南亞國家重要傳統節慶，人們相信藉由水燈緩緩漂流，可帶走壞運氣並許下對未來的祝福，北市民政局4日將在錫口碼頭和彩虹橋畔舉辦「南洋水燈節」，讓民眾不必出國就能體驗美麗的水燈文化。

南洋水燈節4日下午3時在錫口碼頭和彩虹橋畔熱鬧登場，今年水燈特地設計成愛心和花朵造型，適合年輕朋友許下愛情願望，及親子家庭一起動手做，完成後寫下來年新希望。

民政局人口政科長林冠伶推薦，除了放水燈，現場還有結合各國文化特色的美食饗宴，像是越南攤車酸甜羅旺果汁、緬甸仰光大金寺與色彩鮮明的三色旗搭配金三角，還有印尼蠟染風情畫和娘惹糕，新移民關主和民眾玩猜拳，教學越南、緬甸和印尼問候語，讓品嘗美食變得趣味橫生。

她提醒民眾，下午3時起限量發放2000張闖關卡，只要通過踩椰殼、認識世界節慶和找國旗3關卡，集滿3個戳章，不但可獲泰國風文宣品，還有饒河夜市50元抵用券。

此外，活動邀請新移民朋友組成的「東方炫舞團」演出泰國宮廷舞、「JW舞團」帶來傳統越南舞蹈，與印尼移工「bait樂團」要用歌聲唱出對家鄉的愛。

民政局指出，今年水燈施放規畫愛情碼頭和許願碼頭2處，分別在下午3時及5時20分開放，大家可帶著自己DIY的水燈到碼頭區施放，讓滿載願望的水燈隨流水緩緩前進，帶著祝福映襯在璀燦的彩虹橋畔。

(中時 )