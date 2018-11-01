「東海人挺東海人」11／3東海體育館舉辦祈福典禮

「東海人挺東海人聯盟」召集人黃正聰（右）及執行長郭應哲（左），於校友成立競選總部時，代表前往致贈「高票當選」、「光耀東海」等賀聯！（陳世宗翻攝）

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前台中市東海大學校友會理事長黃正聰，4年前公職人員選舉時，首次發起「東海人挺東海人」活動，15名東海校友參選台中市議員當選12名，今年黃正聰等人持續推動；今年共有18名參選市議員，預期至少可當選15名以上，期望未來台中市議會中，每3名就有1位是東海人。

黃正聰說，東海大學是所基督教大學，積極培養學生奉獻和博愛的精神，每屆公職人員選舉東海的校友皆積極踴躍參與，本屆大台中地區參與議員競選之數竟有18位之多，東海大學校友會特別於11月3日於大學體育館舉辦祈福典禮，本次活動將以偏基督教的形式進行；藉由代禱、唱聖歌等方式為候選人祈福，最終以禱告及聚餐，預祝參選校友們高票當選能夠為民服務。。

黃正聰指出，在祈福典禮當中，將請公職候選人上台接受祈福，請相關系所師長及歷任會長贈好彩頭，希望他們能夠多發揮東海精神為學校爭光；藉由東海大學強大的學術實力及深耕已久的社會影響力，從東海畢業的學生必定不只是在政壇上，更是能在各行各業中發光發熱。

「東海人挺東海人聯盟」召集人黃正聰及執行長郭應哲表示，東海大學在培養菁英人才為國服務上不遺餘力，該聯盟於各公職候選人競選總部成立當天，由聯盟代表及校友代表前往致贈「高票當選」、「光耀東海」等賀聯；期望候選人校友們未來能夠記得最初服務社會的熱忱，展現東海大學善良敦厚的正面力量。

(中時 )

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