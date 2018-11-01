一句話罵到兩種人 朱學恒：厲害了我的李永得

圖為客委會主委李永得30日前往立法院備詢。（資料照片 姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導

綠委邱議瑩的陪睡說鬧得沸沸揚揚，她不僅沒道歉，還說自己被獵巫，現任客委會主委的夫婿李永得力挺妻子，說她的談話得很精準，並批韓國瑜污辱高雄人。宅神朱學恒吐槽李永得，一句話同時罵到選民和網路專家，他驚呼李永得真是厲害了。

邱議瑩日前因為批評韓國瑜失言，她不僅未道歉，還槓上網友，李永得受訪時挺妻不遺餘力，他表示，針對議題，「估計一成理性討論，二成是酸民隨地大小便，另外七成是網軍，五毛黨加AI在製造聲量。」

李永得的護妻言論，雖讓老婆邱議瑩感覺開心，但網友仍瘋狂在邱議瑩的登真粉絲團留言，截至目前為止已達50餘萬層樓，此記錄恐怕也是空前絕後。

朱學恒在臉書上大讚李永得，一下子把全台灣許多人都得罪了。他指出，「厲害了我的李永得」的傲人成績，一句話同時罵選民和成為人工智慧和網路專家。

朱學恒酸李永得，「你老婆成為全台灣前所未有的五十萬樓樓主，你有跟著慶祝嗎？你有想過不是你競選卻出來罵選民，讓其邁有多麼無奈嗎？」李永得提油救火的言論，雖是護妻百分百，但應該讓民進黨候選人很難選吧。

朱學恒為高雄選戰跟網友打賭雞排，逮到機會更消遣李永得，「你有想過好不容易今天對手失言，結果你又把七成選民拿來罵，對我的雞排有多麼不利嗎？」

對於這對神鵰俠侶強力助攻，網友紛紛留言說，「這對夫妻真的超登對滴~鬼話連篇！」、「我是隨地大小便的五毛葉克膜AI智慧人」、「王世堅應該鬆一口氣了吧」、「當然要挺啊，不然回去被踹破鋼門怎麼辦啊？」、「 雞排跑不掉了！」、「這樣的留言聲量會不會上國際新聞啊？」、「 難怪！不是一家人不進一家門」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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