土首證實：華郵名記者進入領事館後即遭勒斃分屍

2018年11月01日 09:10 中時電子報 吳映璠

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害即將屆滿一個月，事件真相始終撲朔迷離，不過土耳其檢方31日證實，卡舒吉走進沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館後即遭到勒斃，遺體隨後更遭分屍、處理掉，這是事件延燒近一個月以來，土國官方首度公布卡舒吉遇害細節。

上月28日烏地檢察總長莫杰布（Sheikh Saud al-Mojeb）飛抵土耳其，與伊斯坦堡檢察長費丹（Irfan Fidan）展開為期兩天的會談。伊斯坦堡檢察長辦公室昨天發布聲明，證實卡舒吉上月2日進入領事館後即遭卡舒吉上月2日進入領事館後即遭到勒斃，隨後更遭到分屍，再次說明這是一起預謀犯案。

儘管聲明指出兩國同意持續調查這起事件，從各個角度重新檢視、揭露各項細節，並將有關人等繩之以法，不過也提到沙國並未回答三個主要問題，包括卡舒吉的屍體在哪裡、沙國官方是否發現任何預謀犯案的證據，以及當局稱將屍體轉交給土國當地業者處理，這個當地業者又是誰，更指出此次會談，雙方並未得出任何具體成果。

美國有線電視新聞網（CNN）引述自土國官員指出，沙國檢調團隊相當不配合，「沙國官員似乎對於我們掌握了哪些證據更感興趣，我們感覺不出來他們有心參與這次調查。」「中東之眼」（Middle East Eye）引述自土國消息人士，稱土國檢察長費丹覺得備受侮辱。

報導指出沙國檢調團隊周三已搭機返國，臨走前邀請土國檢方到沙國共同偵訊事件相關嫌疑人。

(中時電子報)