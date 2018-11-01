咳嗽停不了？醫警告：恐是肺炎、肺癌等５大危機

2018年11月01日 09:13 中時電子報 莊楚雯

一個健康的人應該是不容易感冒，或是感冒後能快速痊癒。但生活中細菌、病毒隨處可見，沒有人是不會感冒的！耳鼻喉科醫師羅仕寬在《咳嗽警報》一書中表示，最常見的炎症反應就是感冒引起，而咳嗽是肺功能的保護反射，要是久咳不停，肺泡結構就會受損。假如咳嗽超過2周未痊癒，就可能有致命肺炎、肺結核、肺癌、胃食道逆流及慢性支氣管擴張症等5大危機。

致命肺炎：

每日健康報導，鏈球菌或更嚴重的綠膿桿菌、肺炎鏈球菌，這三者屬於急性感染，常導致肺炎。但羅仕寬醫師說現在醫學進步、疫苗普及，很少發生廣泛性社區感染，如果有咳嗽、痰、高燒、肌肉痠痛、食慾下降等症狀，記得要趕快看醫生。

非結核分枝桿菌、肺結核：

羅仕寬表示，臨床研究指出，非結核分枝桿菌恐引發多種器官感染，若咳嗽長達2周以上的人，最好先去採血、進行抹片檢查，觀察是否有黴漿菌感染。若還是找不到病因，就需要照X光看看有沒有肺炎、肺積水或肺癌，才能知道是否罹患肺結核。

慢性支氣管擴張症：

羅仕寬說，慢性支氣管擴會折磨病人呼吸不到足夠的空氣，是所有慢性肺部感染的後遺症。所以任何咳嗽症狀都不該忽視，「咳嗽是肺功能的保護反射，咳久了破壞肺泡，導致組織發炎、腫脹及纖維化，不可不慎！」

肺癌：

肺癌的初期與一般感冒無異，因此咳嗽達3周之久，治療沒效果，且體重、食慾降低，咳嗽帶血，莫名胸背疼痛時，就要小心自己是否罹患肺癌，「若不夠謹慎，恐就已是肺癌末期了。」

胃食道逆流：

咳嗽若伴隨著吐酸水、喉嚨痛及喉嚨卡卡的感覺，恐怕就是胃食道逆流找上門了。羅仕寬表示，胃食道逆流患者，可以補充益生菌、酵素，不要吃所有寒的、甜的東西，幾周之後症狀幾乎都可以消失，不用長期依賴腸胃藥生活。

最後羅仕寬提醒，長期咳嗽的人不要再用「很正常」的態度去面對，要趕快就醫，否則拖太久恐因此喪命。

(中時電子報)